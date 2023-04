Box plný mechaniček pomohl týmu ke sponzorům i zisku poháru. Uměly se i ohánět pistolemi

Vzor ženské emancipace v motorsportu vznikl cestou ze závodů. Po manželce se do chodu týmové stáje zapojily talentované automechaničky ve věku i 16 let.

Zastoupení žen v motoristickém sportu po desetiletích pomalu roste, přesto okruhové závodění zůstává převážně mužskou disciplínou. Teritorium testosteronu výrazně narušila netradiční skupina tvořená výhradně členkami servisního zázemí. Čistě ženská parta dokonce pomohla svému pilotovi k zisku okruhového poháru.

Šikovné pomocnice excelovaly v šampionátu ARCA, což je divize amerického autoklubu předcházející známějšímu seriálu NASCAR. Šampion Bill Venturini reprezentující Ultra Blue Crew se svébytným přístupem zapsali do historie a pomohli budoucím ženám otevřít cestu do světa motorsportu.

Venturini debutoval v roce 1982, podařená kariéra trvala až do důchodu. Během 14 let za volantem zkusil i NASCAR, přesto se spíše připomíná emancipace něžného pohlaví. Část inspirace pro zapojení kolegyň do závodů přišla od manželky Cathy, která Billovi stála po boku v každém okamžiku. Pomáhala ve všech ohledech, proto se nabízelo oslovit další kamarádky a začít oficiálně fungovat.

Myšlenka vyloženě ženského servisního týmu se stala nejen marketingovou senzací. Senzační nápad byl manžely schválen v roce 1982 cestou z prvního závodu ARCA Menards Series na okruhu Daytona International Speedway. „Jízda trvala 18 hodin, měli jsme si o čem povídat. Řekl jsem manželce, že musíme vymyslet, jak získat sponzora, ale v únoru na Floridě závodí tisíc lidí, proč by za nás někdo chtěl utrácet peníze, když je tu tolik jiných lidí,“ nastínil začátky Bill. Nové partnery měla nalákat viditelnější spoluúčast Cathy. Její zviditelnění přirozeně vykrystalizovalo v rozšíření stáje o další dámské osazenstvo. Během nápadité debaty padla slova o servisním boxu plného žen a tím to všechno začalo, dodal Bill.

Počáteční hledání ideálních spolupracovnic nevyšlo podle plánu. Formování servisní skupiny dopadlo na konci roku 1982, kdy mohly následovat první tréninky servisu zaměřeného na zastávky v boxech. Vedle bleskové výměny kol, tankování, čištění skel a různých oprav bylo součástí reprezentace příjemné vystupování nejlépe v jednotném úboru bílo-modré barevné kombinace. Nejmladší tvář dosahovala věku 16 let.

Úvod fantastické strategie nevycházel podle plánu ani z hlediska financí – platit hezké zástupkyně Ultra Blue Crew začalo dávat smysl až po medializaci unikátní party. Sponzoři se sami přihlásili zásluhou zmínky v renomovaném magazínu Sports Illustrated. Štědrá podpora od firmy Permatex vygradovala ovládnutím šampionátu ARCA v roce 1987.

Na práci modro-bílé ekipy se hezky dívalo, vedle ozdoby boxů se trénované automechaničky uměly ohánět vzduchovými pistolemi. Průběh servisních úkonů byl srovnatelný s konkurencí. Nápad Billa a Cathy se stal navždy vzorem pro mnoho zájemkyň o motoristický sport.