Nejvýkonnější DeLorean DMC-12 na světě má motor Kia a převodovku Porsche

Stroj času alias DeLorean DMC-12 z kultovního sci-fi Back to the Future (Návrat do budoucnosti) sériově trpěl poměrně nízkým výkonem 97 kW (132 koní) z atmosférického šestiválce o objemu 2,8 litru. Navzdory filmovému ztvárnění časového teleportu dokázal futuristický model reálně zrychlovat na stovku poměrně líným způsobem trvajícím 9,5 sekundy, maximální rychlost pomalé verze dosahovala limitní hodnoty 195 km/h.

Slabou stránku populárního kupé řešili majitelé často výměnou 2,8 V6 SOHC za hbitější techniku zastupovanou čímkoliv použitelnějším od elektromotoru po vidlicový osmiválec z dílny Chevroletu. Ani jeden způsob přestavby nepřinesl takový efekt jako nejvýkonnější originál hnaný korejským přeplňovaným šestiválcem spolupracující s německou převodovkou.

Nejvýkonnější stroj času na světě byl zakázkově navržen kalifornskou společností Otsuka Maxwell Design pro Nicka Reida z firmy Reid Performance. Překvapivým dárcem pohonného ústrojí se stala Kia Stinger GT dodaná s vidlicovým šestiválcem 3,3 V6 twin-turbo. Nečekaný dárce orgánů se osvědčil výdrží při driftování, zbývalo jen vyrobit řadu jedinečných součástek a uložit ověřený agregát do útrob DMC.

Proces montáže doprovázela potřeba množství přizpůsobených dílů, na míru upravené komponenty byly například mezichladiče, které by údajně snesly tíhu zásobárny studeným vzduchem i Ferrari F40. Sací potrubí vychází ze série, nicméně vedení vzduchu i paliva bylo přizpůsobeno co nejlepší spolupráci šesti válců a dvou turbodmychadel Garett. Fungování ověřila válcová brzda a po dopočítání výsledku je odhadovaný výkon cca 470 kW neboli 639 koní a 660 Nm, což je absolutní rekord DMC-12 s rezervou okolo 50 koní na druhé nejlepší provedení DeLoeranu.

Aby nedošlo k destrukci tovární převodovky nástupem skoro pětinásobné energie, byla zvolena šestistupňová manuální skříň dovybavena samosvorným diferenciálem původně ze sportovního Porsche 911 996.2. Krátce poskládané převody a minimální ztráty výkonu usnadňují DMC-12 jezdit adekvátním způsobem. Zrychlení na 97 km/h za 3,9 sekundy odpovídá Porsche 996 Turbo a čtvrtmílová dráha padne za 11,8 sekundy.

Auto disponuje rezervami, které by výkon ještě navýšily, ale Reid necítí takovou potřebu, jelikož by mohlo dojít ke ztrátě zábavného faktoru. „Podvozek zvládá tuto úroveň velmi dobře a je neuvěřitelně zábavný ve všech rychlostech, a to v přímce i v zatáčkách“, dodal majitel upřednostňující vyvážené jízdní vlastnosti. Na složitém podvozku stačilo namontovat stavitelné odpružení KW, přidat brzdové kotouče AP Racing a třmeny z Ferrari 348 Challenge.

Motivem přestavby vždy bylo zůstat vzhledově původní s vylepšením slabých stránek. Majitel nejrychlejšího DeLoreanu dále chystá uplatnit stejnou strategii v ryze funkčním interiéru. Minimálně posed za volantem potřebuje modernizaci podobnou motorovému prostoru a podvozku.