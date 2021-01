DeLorean DMC-12 by se nakonec mohl vrátit jako elektromobil

O oživení výroby ikonického DeLorean DMC-12 se mluví již řadu let, nyní se však věci opět dávají do pohybu. Jen trochu jiným směrem.

Původní společnost DeLorean Motor Company sice zanikla již v první polovině osmdesátých let, v polovině devadesátých ji však opět oživil jistý Stephen Wynne, který koupil název společnosti i veškerý její majetek, včetně náhradních dílů a technologií k jejich výrobě. V texaském Humble se tak zrodil celosvětově největší servis modelů DMC-12, který měl ale větší ambice.

Kromě oprav totiž společnost dokázala vyrobit i prakticky nový vůz, až z 80 % postavený z nových komponent, v očích zákona se však stále jednalo pouze o generální opravy. V roce 2016 ovšem americký úřad NHTSA schválil nový zákon o nízko-objemové výrobě automobilů, díky němuž se mohla začít vyrábět skutečně nová DMC-12 i s řadou úprav.

Společnost DeLorean Motor Company počítala s použitím nových technologií i techniky, včetně instalace nového motoru. Původní 2,8litrový vidlicový šestiválec PVR byl totiž jedním z největších neduhů původního DMC-12, což se mělo s novou verzí změnit. Jenže v tom malé automobilce opět bránila chybějící nařízení amerického úřadu NHTSA (Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu), která vyšla teprve nedávno.

Mohlo by se zdát, že nyní už bude vše na dobré cestě, jenže opak je pravdou. Automobilka už sice měla své plány, během uplynulých let ovšem přišla o řadu kontaktů. Někteří dodavatelé zanikli, například i kvůli pandemii, jiné pohltily větší společnosti či korporace a část lidí v oboru prostě odešla do důchodu. Nový motor, který měl přijít pod kapotu DMC-12, navíc přestal splňovat přísnější emisní limity.

Automobilka totiž původně počítala s tím, že výrobu zahájí v roce 2017, což by jí dalo asi 3 až 4 roky bez nutnosti výrazně zasahovat do motoru. V současné době už jsou ale vyhlídky pro spalovací motory dosti neveselé a tak společnost uvažuje nad tím, že z nové DMC-12 udělá čistě elektrický model.

To by mělo do budoucna výrazně usnadnit celý proces homologace, zejména tedy emisní, kde mají spalovací motory stále větší problémy, jak společnost uvedla v příspěvku na svých webových stránkách. Automobilka navíc věří, že čistě elektrická verze DeLorean DMC-12 najde na trhu podstatně větší pochopení (a snad i počet zájemců), než elektrifikované verze tradičních sporťáků typu Cobra nebo Morgan.

Staronový DeLorean DMC-12 se tak pravděpodobně stane dalším z řady retro-elektromobilů. Kdy se ho dočkáme, to automobilka bohužel prozatím nespecifikovala.