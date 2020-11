Některé automobilky nepřežijí příští dekádu, myslí si šéf PSA

Carlos Tavares, šéf skupiny PSA Group, se během pondělní telekonference Reuters Automotive Summit vyjádřil kromě jiného také k blízké budoucnosti automobilového průmyslu, který bude v příštích letech čelit ještě důraznějšímu přechodu na elektrifikaci.

To si samozřejmě vyžádá obrovské finanční investice, které nejspíš přinutí řadu automobilek k vytváření nových partnerství, aliancí a konsolidací napříč automobilovým průmyslem. Tavares ale současně dodal, že některé automobilky možná v příštím desetiletí skončí.

„Přežijí jen ti nejagilnější s darwinovským duchem,“ cituje Reuters prohlášení Tavarese. A co konkrétně by to mělo znamenat? Tavares například zmínil, že PSA již před časem zastavilo investice do vývoje spalovacích motorů pro evropský i čínský trh a jejich emise CO 2 jsou dlouhodobě pod cíli vyžadovanými EU.

Tavares také potvrdil, že stále pokračují práce na spojení s koncernem Fiat Chrysler Automobiles, s nímž vytvoří PSA Groupe společnost Stellantis – čtvrtou největší automobilku na světě. Většina nejnáročnějších úkonů už prý úspěšně proběhla a k definitivnímu spojení by tak podle současných plánů mělo opravdu dojít někdy v prvním čtvrtletí příštího roku.

Jedním z prvních úkolů nově vzniklé společnosti pak bude posílení podílu na čínském trhu, na němž bude mít Stellantis ve srovnání s Evropou a USA poměrně nízké zastoupení. Žádná globální automobilka si přitom nemůže dovolit nebýt na největším trhu s automobily na světě, jak v závěru dodal Tavares.