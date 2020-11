Čtvrtá největší automobilka představuje své logo. Co Stellantis symbolizuje?

Spojení koncernů PSA Group a Fiat Chrysler Automobiles, které budou navzájem držet padesátiprocentní podíl svých akcií, bylo oficiálně oznámeno před více než rokem. V červenci se pak nově vznikající čtvrtá největší automobilka světa pochlubila oficiálním názvem Stellantis a nyní k němu zveřejňuje i své oficiální logo.

To je do velké míry odvozenou od latinského slovesa stello, tedy základu názvu Stellantis, které by mělo v doslovném překladu znamenat rozzářit hvězdami. Vizuální prezentace názvu by měla nést „ducha optimismu, energie a obnovení“, současně by ale měla symbolizovat i „různorodou a inovativní společnost, odhodlanou být jedním z lídrů v nové době udržitelné mobility“.

Zveřejnění oficiálního loga je dalším krokem v pokračujícím propojení dvou velkých společností, které bude ještě nějakou chvíli trvat. Finální právní kroky, které budou zahrnovat i konečné schválení akcionářů obou společností a mimořádnou valnou hromadu, by pak měly proběhnout koncem prvního čtvrtletí příštího roku.

Po dokončení spojení se Stellantis stane čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě, pod jehož křídla bude dohromady spadat čtrnáct automobilových značek. Ty by měly být podle původních informací všechny zachovány, pravděpodobně však dojde k úpravě nabídky na různých světových trzích.

Podle zákulisních spekulací by mělo v první fázi dojít především k omezení nabídky na čínském trhu, kde si některé značky, modely a platformy budou zbytečně konkurovat. V následujících krocích by pak mohlo dojít k optimalizaci nabídky na dalších světových trzích. Nyní je ovšem stále příliš brzy na odhadování budoucí podnikové strategie Stellantis.