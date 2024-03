Nelíbí se vám elektrický Dodge Charger? Kupte si osmiválcový originál ze 60. let

Zapomeňte na nový elektrický Dodge Charger a vyrazte na aukci do amerického Houstonu, odkud si můžete odvézt opravdový Charger v nádherné kondici. A dokonce má i vzácný originální nosič na kufru.

Nový elektrický Dodge Charger vzbudil u pravověrných obdivovatelů osmiválcových amerik obrovskou kritiku. Americká automobilka proslulá hrubiánskými osmiválci HEMI se jich už navždy vzdala, vyrazila vstříc moderní elektrické éře a pro milovníky vnitřního spalování uvedla jedinou alternativu – nový přeplňovaný šestiválec Hurricane. Bude však nejmodernější Charger ještě skutečný muscle car?

Zjistíme to až ve chvíli, kdy zahraniční automobilová média začnou informovat o prvních jízdních dojmech. Pokud se vám však nechce čekat a chcete si koupit opravdový Dodge Charger, jaký je jednou z největších amerických automobilových legend, právě se vám rýsuje ideální příležitost. Aukční dům Mecum Auctions bude v sobotu 6. dubna v americkém Houstonu dražit ikonický muscle car s raritní výbavou.

Sice pod kapotou nemá ani jeden z nejslavnějších a nejvýkonnějších motorů 426 HEMI nebo 440 Magnum, ale rozhodně si nezaslouží, abyste se k němu otočili zády. Tenhle Dodge Charger modelového ročníku 1969 má málo vídanou žlutou barvu Butterscotch, kterou automobilka lakovala na pouze v letech 1969 až 1971. A dalším výrazným prvkem je i vzácný originální nosič na zavazadelníku.

A teď konečně k tomu, co má pod kapotou. Srdcem prodávaného Chargeru je 6,3litrový vidlicový osmiválec „383“ s automatickou převodovkou. To bohatě stačí k tomu, abyste z každé křižovatky odjížděli s hořícími pneumatikami a užívali si to, o čem legendární muscle cary jsou. O radosti že života, rychlosti a hulvátskému přenosu masivního točivého momentu na asfalt. Vždyť plynem vládnete 330 koním a 576 newtonmetrům.

Důležitou informací pro budoucí majitele je také fakt, že Charger prošel celkovou renovací a je ve stavu nového vozu tak, jak si jej první majitel koncem šedesátých let odvezl od prodejce. Dokonce má vynulované počítadlo kilometrů a podle aktuálních informací od renovace najel pouze 378 mil, tedy přibližně 608 kilometrů.

V nabídce aukčního domu bohužel nenajdeme ani očekávanou prodejní cenu, ale také byste si historickou klasiku koupili raději než novodobou elektrickou reinkarnaci, která se inspiruje jejím designem? S jistotou víme, že výsledná prodejní cena bude v řádu milionů, protože o legendární chargery je u sběratelů velký zájem.