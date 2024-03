Nový Dodge Charger je konečně tady. Kromě baterie dostane i šestiválec

Nová generace Dodge Charger nabídne elektropohon i spalovací motor, dvoje i čtvery dveře a až 679 koní výkonu. Do výroby má jít ještě letos coby elektromobil, verze s třílitrem Hurricane přijde jako modelový rok 2025.

Dlouhou dobu se o tom spekulovalo, nyní to automobilka Dodge oficiálně potvrdila. Nový Dodge Charger dostane kromě elektrického ústrojí také spalovací motor. Elektrické verze budou mít přídomek Daytona, ty s konvenčním pohonem zase Sixpack – a z toho je nasnadě, kolik válců bude motor mít.

Začněme elektrickou verzí, která se má začít vyrábět ještě letos. Přijde na platformě STLA Large v základním provedení R/T a v lepší verzi Scat Pack, které obě budou mít 400V architekturu elektrické soustavy a baterii o celkové kapacitě 100,5 kWh, jejíž maximální výkon bude 550 kW.

Oba vozy také mají mít pohon všech kol díky dvěma elektromotorům, po jednom na nápravě. Nejvyšší výkony však budou odlišné – R/T nabídne 370 kW (503 k) a 548 Nm, kdežto maximum Scat Packu bude ležet u 499 kW (679 k) a 850 Nm. S těmito čísly – a ohromnou hmotností 2.648 kg – má verze Scat Pack zvládnout zrychlit na „americkou stovku“ 60 mph (97 km/h) za 3,3 sekundy a čtvrtmílový sprint zvládnout za 11,5 sekundy. Nejvyšší rychlost ale zas tak působivá není – „jen“ 216 km/h.

Verze R/T je pochopitelně pomalejší, její hodnoty jsou 4,7 sekundy ve zrychlení, 13,1 s na čtvrtmíli; naopak maximálka je s 220 km/h vyšší. Využitelná kapacita baterie obou verzí je 93,9 kWh a maximální nabíjecí výkon je 183 kW; u dostatečně silné nabíječky se má vůz dobít z 5 na 80 % za 32,5 minuty.

Dojezd na jedno nabití je až 510 km u R/T, až 418 km u Scat Packu. To nevypadá jako zrovna vysoká čísla, bereme-li v potaz fakt, že jde o katalogové hodnoty a že realita na silnici bude jiná, ale podle šéfa značky Tima Kuniskise není efektivita prioritou. „Je mi to jedno. Tohle auto je o výkonech. Majitele muscle cars nezajímá spotřeba,“ reagoval na připomínky novinářů tímto směrem.

Zmíněná maximální čísla výkonu vozy nabídnou jen krátkodobě po stisknutí tlačítka „PowerShot“ na volantu; poté vozy na 15 sekund nabídnou o 30 kW více než běžně. A to není všechno. Zprvu, tedy pro modelový rok 2024, budou obě verze k mání výhradně se sadami úprav Dodge Direct Connection. Verze R/T dostane kit nazvaný Stage 1, který přidává 30 kW, verze Scat Pack bude mít kit s názvem Stage 2, přidávající 60 kW. Počítáme-li tedy správně, bez těchto berliček bude nejvyšší výkon R/T 310 kW (422 k) a nejvyšší výkon Scat Packu 409 kW (556 k).

Pro modelový rok 2025 už tyto sady standardní výbavou nebudou, oficiální hodnoty nejvyššího výkonu však mají vždy zahrnovat krátkodobý „overboost“ pomocí tlačítka PowerShot. To tak bude nejspíš ve standardu a bez továrních úprav tedy nejvyšší výkony budou 340 kW (462 k), resp. 439 kW (597 k).

Spalovací motor v nabídce zastoupí šestiválec, konkrétně třílitrová řadová jednotka jménem Hurricane se dvěma turbodmychadly. Ta bude v nabídce až pro modelový rok 2025. Nabídne ve verzi S.O. (Standard Output) 313 kW (426 k) a ve verzi H.O. (High Output) 410 kW (557 k). Pohánět bude pravděpodobně jen zadní kola, to ovšem zatím není potvrzeno.

Brzdový systém je zcela elektronický, kotouče budou mít v závislosti na provedení průměr mezi 354 a 410 mm vpředu, resp. mezi 350 a 410 mm vzadu. Vpředu budou pracovat šestipístkové třmeny, vzadu čtyřpístkové, a k zastavení jim budou pomáhat pneumatiky o šířce až 305 mm vpředu a až 325 mm vzadu, opět v závislosti na provedení. K mání bude také adaptivní odpružení, jehož charakteristika se bude měnit v souvislosti se zvoleným jízdním režimem.

Dvoje i čtvery dveře

Kromě různých pohonů nabídne nový charger i dvě verze karoserie – dvoudveřovou a čtyřdveřovou. V obou případech je karoserie olbřímí – na délku má 5.248 mm, na šířku bez zrcátek 2.028 mm a na výšku 1.497 mm. Rozvor náprav je 3.074 mm a rozchody kol jsou 1.746 mm vpředu, resp. 1.755 mm vzadu. Zavazadelník nabídne 643 litrů objemu v základním, pětimístném uspořádání.

Všechny verze také nabídnou stejný interiér, který nabídne 12,3“ centrální displej, natočený k řidiči, a coby přístrojový štít druhý displej o úhlopříčce 10,25“ v daytoně R/T nebo 16“ v daytoně Scat Pack. Ve voze však nechybí tlačítka, ať už na volantu, nebo na středové konzoli, a textury povrchů mají připomínat charger z roku 1968.

Zmíněné tlačítko PowerShot našlo místo na volantu, pod ním jsou pádla k úpravě intenzity rekuperačního brzdění, resp. v šestiválcové verzi patrně k řazení. Nový je také volič převodovky, který má připomínat rukojeť pistole. Zda bude nutné ho pro zařazení D zvedat nahoru, jako svého času vozy koncernu PSA, zatím není jasné.

Standardní čalounění je látkové a zčásti koženkové, za příplatek je k mání kůže Nappa. Audiosystém dodala firma Alpine a ve standardu má osm reproduktorů a subwoofer. Příplatkový systém od stejné firmy nabídne reproduktorů hned 17 a k tomu subwoofer.

Z různých prvků výbavy, které jsou k mání za příplatek, stojí za zmínku head-up displej s rozšířenou realitou, systém nahrávání jízdy nebo bezklíčový přístup k vozu pomocí mobilu či NFC karty. Také lze připlatit například za 360° kamerový systém kolem auta, který dokáže ukázat i pohledy na jednotlivá kola pro případ, že bude třeba zaparkovat těsně k obrubníku.

Ve standardní výbavě jsou kromě běžných prvků, jako klimatizace či elektrické ovládání všeho možného, také autonomní nouzové brzdění, aktivní asistent pro jízdu v pruzích, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu a příčného provozu za vozidlem, sledování dopravních značek nebo hlídání únavy řidiče.

Konečně, za zmínku stojí také to, že se nové chargery mohou dostávat do amerických policejních sborů. Podle Kuniskisových slov se o to budou snažit. Zda ve výsledku bude časem jezdit elektrický charger i ve službách městské policie Lázní Bohdaneč, která má americké policejní speciály v garáži dlouhodobě, je zatím otázkou.