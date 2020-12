Nelíbí se vám ledvinky BMW? V úpravách nevidím problém, řekl designový šéf

V dnešní době, kdy jsou nové modely BMW představovány s obřími ledvinkami, už jsme všichni zvyklí, že se pár hodin po oficiální premiéře objevují první grafické úpravy nového vozu s ledvinkami normální velikosti. Po představení nové generace BMW řady 4 ale věci zašly ještě dál.

Ve světě se totiž objevilo několik designérů a úpravců, kteří nabízejí pro nové kupé řady 4 zcela novou příď s menšími ledvinkami a upraveným předním nárazníkem. Pokud byste ale čekali, že se na tyto úpravce snese zloba mnichovských designových šéfů, jste na omylu. Dokonce ani samotný designový šéf BMW totiž nemá nic proti úpravám vzhledu (nejen) nového mnichovského kupé.

„Máme v BMW různé nabídky - jsou to velice expresivní kousky – nebo si můžete dát na auto aftermarketové díly, a velká kola a další takové věci. Ale pokud se lidé chtějí vydat někam jinam a upravit si vůz, je to za mě v pořádku. Myslím, že to je cool,“ uvedl Christopher Weil, designový šéf BMW, v rozhovoru pro CarsGuide.

Je přitom docela s podivem, že se vysoce postavený představitel světové automobilky rozhodne otevřeně podporovat zákazníky v úpravách a individualizaci svých vozů prostřednictvím komponent třetích stran. Pokud už totiž podobní lidé mluví o úpravách vozů, obvykle se řeč stočí na díly přímo z nabídky automobilky.

Weil ale evidentně nemá problém s celou tuningovou komunitou. „Mám rád myšlenku úprav – vidíme to ve světě motocyklů, kde se upravuje hodně – a pokud si lidé myslí ‚můžeme vyladit auto, můžeme ho udělat jiným‘ nebo chtějí upravit vzhled vozu více ke své osobnosti, samozřejmě by to měli udělat,“ citují Weila kolegové z CarsGuide.

Rozhodně to ale neznamená, že by snad Weil odsuzoval design masky nového BMW řady 4. Podle jeho názoru je potřeba neomezovat se pouze na fotky, ze kterých nemusí design nového BMW řady 4 správně vyniknout. Jakmile si ale lidé vůz prohlédnou naživo, údajně si ho rychle zamilují. Weil navíc dodává, že automobilka posunuje hranice automobilového design a to je jedině dobře.