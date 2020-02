Německý boj proti SUV? Ministryně životního prostředí by je ráda zdražila

Německé ministryni životního prostředí by se líbil systém bonusů a malusů, který by zdražil pořízení aut s vysokou spotřebou, především tedy SUV, a zvýhodnil koupi elektromobilů.

Svenja Schulze, německá ministryně životního prostředí, by byla ráda, kdyby si zájemci o velká auta s velkými emisemi CO 2 , tedy typicky SUV, za svůj komfort připlatili. Na druhé straně by pak ráda snížila ceny menších elektromobilů, tedy vozidel s nulovými lokálními emisemi CO 2 .

V podstatě tak naznačila možnost vzniku jakéhosi bonusového a malusového systému, jaký známe například od pojišťoven. „Myslím si, že by bylo správné, aby si ti, kteří kupují velká a benzín-hltající auta, trochu připlatili, zkrátka dostali přirážku“ cituje vyjádření Schulze německá tisková agentura DPA.

Podle ministryně životního prostředí totiž stále existuje potřeba dalších regulací – pravděpodobně k omezení emisí CO 2 z dopravy, proti kterým se nyní v Německu silně bojuje. „Ale systém je proveditelný. Dnes také platíme náhrady těm, kteří si kupují elektromobily,“ dodala podle Autobild.de Schulze.

Systém podobných bonusů a malusů by pak podle názoru DPA mohl být zaveden například prostřednictvím daně z motorových vozidel. Na jejich úpravě, v závislosti podle emisí CO 2 , už se přitom německá vláda dohodla v září minulého roku. Z ministerstva financí však prozatím stále nepřišel finální legislativní návrh.

Současně se také německá vláda dohodla na větší finanční podpoře při nákupu elektromobilů a plug in-hybridů, kvůli průtahům v implementaci těchto změn však v současnosti prodeje elektrifikovaných vozidel na německém trhu stagnují. Nikdo zkrátka nechce za elektromobil zaplatit víc, než by musel například o měsíc později.

Zelení a environmentalisté návrh ministryně Schulze pochopitelně vítají. „S cílem rychle zlepšit ničivou klimatickou stopu v dopravě neexistuje jiný způsob, než zdražit auta s vysokou spotřebou a zlevnit auta šetrná ke klimatu,“ cituje Autobil.de Tobiase Austrupa, odborníka na dopravu v organizaci Greenpeace.

Proti návrhu se pak postavila například organizace ADAC. „Se systémem bonusů a malusů si mnozí spojují velmi silný nárůst daně z vozidel a vysoké zatížení pro větší vozidla, která ale rodiny také potřebují,“ cituje Autobild názor Gerharda Hillebranda, viceprezidenta ADAC pro dopravu. Proti návrhu se pak postavili i někteří politici z koaličních stran ve vládě.