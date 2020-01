Německá vláda slíbila vyšší příspěvky na elektromobily, prodeje však zatím klesají

Německá vláda již v polovině listopadu 2019 rozhodla, že v rámci klimatických opatření zvýší příspěvek na pořízení elektrifikovaných automobilů. V případě pořízení klasického elektromobilu měl maximální příspěvek vzrůst ze 4.000 euro na 6.000 euro, zatímco u plug-in hybridů s dojezdem minimálně 50 kilometrů se měl příspěvek zvýšit z 3.000 euro na 4.500 euro.

Zájemci o vstup do světa elektromobility tak zajásali a začali s nadšení sledovat stránky úřadu Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), kde je však dodnes vystaven pouze následující text: „V současné době nemá BAFA žádné informace o tom, kdy a jak se změní směrnice k propagaci elektromobilů.“

Zájemci o pořízení elektromobilu se tak dostali do situace, která je nutí nákup spíše odkládat. Ostatně kdo z nás by se nyní vrhnul do nákupu elektromobilu, když by mohl dostat za pár týdnů podstatně vyšší příspěvek? Nový „environmentální bonus“ by totiž mohl mít následující podobu, jak uvádí web Mobile.de:

Bateriová a vodíková vozidla s cenou do 40.000 euro mají být financována částkou 6.000 euro (cca 152.000 Kč).

Bateriová a vodíková vozidla s cenou v rozmezí 40.000 až 65.000 euro mají být financována částkou 5.000 euro (cca 126.000 Kč).

Plug-in hybridy s maximálními emisemi CO 2 50 g/km a cenou do 40.000 euro mají být financovány částkou 4.500 euro (cca 114.000 Kč).

50 g/km a cenou do 40.000 euro mají být financovány částkou 4.500 euro (cca 114.000 Kč). Plug-in hybridy s cenou do 65.000 euro mají v budoucnu obdržet environmentální bonus 3.750 euro (cca 95.000 Kč).

Elektrické příspěvky mají být vypláceny rovným dílem automobilkami a německou federální vládou.

Jenže laxní přístup vlády teď dělá pořádně vrásky na čele dealerům i automobilkám. Ovšem zatímco dealeři mohou i nadále prodávat běžná auta se spalovacími motory, pro automobilky se jedná o pořádný průšvih. Prodejem elektrifikovaných modelů si totiž potřebují snižovat průměrné flotilové emise CO 2 , aby se vyhnuly mastným pokutám od EU.

A jaký je vlastně důvod zpoždění? Německá federální vláda svaluje vinu na Evropskou komisi, která měla posvětit změny ve směrnici před její implementací – a stále tak prý neučinila. Jenže Evropská komise nesouhlasí. Podle informací Zeit Online prý úřady EU nedostaly od prosince 2019, kdy byl návrh ohlášen, žádné další informace o plánovaném navyšování environmentálních bonusů v Německu. A proto neměla Evropská komise ani co schválit.

Důvodem může být podle Zeit Online německé federální ministerstvo financí Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi), které prý nesouhlasilo se seznamem elektromobilů, na které mohou být dotace uplatněny. Krátce před vánoci se proto prý BMWi pokusilo seznam rozšířit o další vozy, což mohlo vést k dalším zpožděním. Výsledkem je však dosud pouze klesající prodej všech elektromobilů i plug-in hybridů a napjatá atmosféra u zákazníků i automobilek.

Například automobilky Renault a Hyundai se proto rozhodly na nic nečekat a do oficiálního schválení vyšších státních podpor nabízejí vlastní podporu financování při koupi elektromobilu. Renault tak v Německu nabízí elektromobily s bonusem až 6.000 euro, zatímco Hyundai nabízí u elektromobilů bonus 8.000 euro (cca 202.000 Kč) a pro plug-in hybridy 6.500 euro (cca 164.000 Kč).