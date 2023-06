Nepotřebujete křížence dodávky, tanku a člunu? Jeden je právě na prodej

V tuzemské inzerci jsme totiž našli GAZ-3409 Bobr, což je zjednodušeně řečeno obojživelný pásový stroj s karoserií dodávky. Jde o zhruba 4,5 metru dlouhé, asi 2 metry široké a 2,5 metru vysoké vozidlo, které bylo před lety vyvinuto v Rusku (sériová produkce byla zahájena v roce 2006) pro přepravu osob nebo nákladu v nejtěžších terénních podmínkách. Snadno si dokonce poradí i s vodou, plavat umí až rychlostí 6 km/h. Další výhodou je skvělá manévrovatelnost, díky pásům se Bobr dokáže otočit na místě.

Na neobvyklého křížence můžete narazit také v České republice, pořídily si ho například některé hasičské sbory, které zaujaly už zmíněné výborné terénní schopnosti a jistá dávka praktičnosti, zajištěná dodávkovou karoserií.

Jestli máte pocit, že by se Bobr pro stejné vlastnosti hodil i vám, máme pro vás dobrou zprávu. Aktuálně je v tuzemsku jeden exemplář na prodej.

Video se připravuje ...

Jde o stroj, který původně sloužil jako zásobovací „automobil“ jedné horské chaty v Krkonoších. Z hor se pak GAZ přestěhoval k současnému majiteli, který má pásová vozidla jako koníček. Aktuálně však už vlastní Bobry dva, proto se rozhodl jeden kus prodat

Výrobce do této pásové „dodávky“ nabízel několik různých pohonných jednotek, pod kapotou nabízeného stroje pracuje 2,1litrový čtyřválcový turbodiesel, licenční motor společnosti Steyer. Jeho výkon dosahuje 81 kW. Převodovka je manuální pětistupňová a s redukcí.

Zajímavý je pohled do interiéru. Palubní deska víceméně odpovídá klasické dodávce, chybí tu však samozřejmě volant, pásový Bobr se pochopitelně ovládá dvěma pákami. Pedály jsou stejné jako v normálním autě.

Kabina pojme až deset osob, vozidlo je však typované jako šestimístné. Místa je uvnitř každopádně dost.

Důležitá je také skutečnost, že Bobr, homologovaný jako pracovní stroj (má registrační značku a nemusí na STK), se může pohybovat po silnicích. Jezdí sice na ocelových pásech, ty ale „obouvají“ gumové botky. Největší radost přesto udělá někomu, kdo potřebuje stroj do těžko přístupného terénu.

„Jeho schopnosti jsou až neskutečné. Je to perfektní stroj do lesů, do podmáčeného terénu, nezastaví ho bahno ani močály. Kde terénní auta končí, Bobr teprve začíná,“ popisuje současný majitel Slávek Doležal. A upozorňuje na jednu specifickou vlastnost jeho exempláře. Předchozí vlastník do jeho spodku kvůli lepšímu chlazení motoru vyřezal otvory, čímž samozřejmě tento Bobr přišel o schopnost plavat. Nejde ale o velký problém, otvory stačí zavařit a neobvyklý kříženec opět nabídne všechny vlastnosti, jaké měl, když byl nový.

Bobr je na prodej za 599 tisíc korun.