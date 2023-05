Nový VW Amarok Beast 2.0 nezná kompromisy. Projděte si množství i ceník úprav

Pick-upy a jejich divoké úpravy jsou doménou především Američanů, německá společnost Delta4x4 ale dlouhodobě ukazuje, že i v Evropě umíme postavit pořádná terénní monstra. Dalším důkazem je nový VW Amarok v úpravě „Beast 2.0“.

Základ Amaroku je platforma Ford T6

Úvodem můžeme připomenout, že nový VW Amarok už není tak čistě německou záležitostí, jako jeho předchůdce. Ačkoliv Volkswagen odvedl pořádný kus práce a dodal i svou techniku, základem je platforma Ford T6, na které stojí i nový Ford Ranger. Výroba navíc probíhá v jihoafrickém závodu Ford Silverton v Pretorii.

Specifikace: Volkswagen Amarok Beast 2.0

Vraťme se ale k úpravám z dílny Delta4x4, které jsou dobře patrné již na první pohled. Použitím lift-kitu zvedla společnost vůz o 100 mm oproti sériovému stavu. Úpravce použil podložky mezi rámem a karoserií a dostatečně prodloužil všechny důležité komponenty. Díky dalším úpravám podvozku navíc úpravce získal dalších 50 mm, díky čemuž se výška zvýšila o 150 mm.

V kombinaci s 33palcovými terénními pneumatikami BF Goodrich, obutými na 18“ kolech, se povedlo zlepšit výšku až na 170 mm. Podle úpravce by však mělo být možné instalovat do podběhů pneumatiky až do velikosti dokonce 35 palců – ovšem pouze mimo trhy EU. V takové konfiguraci už pak Amarok Beast 2.0 nejspíš nic nezastaví.

Aby se ale velká kola do podběhů vešla, bylo potřeba upravit podběhy. Na obou stranách tak vidíme kvalitní polyuretanové lemy vytažené o 60mm, které vozu přidávají na robustnosti. Dobrodružnou povahu navíc podtrhují boční nášlapy nebo přídavné světlomety PIAA, elegantně integrované do masky.

Ceník úprav

K dispozici už je navíc i ceník úprav. Zvýšení karoserie o 100 mm přijde na 2.600 eur (61.600 Kč), zvýšení podvozku o dalších 50 mm přijde na 1.600 eur (37.900 Kč), 33palcové pneumatiky na 18“ kolech Hanma stojí 4.900 eur (116.100 Kč), vytažené „Wide body“ lemy na 1.800 eur (42.600 Kč), boční nášlapy na 700 eur (16.600 Kč) a přídavná světla na 600 eur (14.200 Kč).