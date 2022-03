Nissan bude v Evropě od roku 2023 představovat už jen elektrifikované modely

Automobilka chce do konce desetiletí prodávat na starém kontinentu už jen elektrifikované modely, jejichž nabídka by se měla brzy začít rozrůstat.

Představitelé automobilky Nissan již před časem zmínili, že neplánují další investice do vývoje spalovacích motorů pro modely, které jsou nabízeny na evropském trhu. Za tímto rozhodnutím přitom zřejmě opět stály obavy z nadcházející emisní normy Euro 7, která je stála častěji vnímána jako kat čistě spalovacích motorů.

Výsledkem tohoto rozhodnutí je pak skutečnost, že Nissan od příštího roku nepředstaví na evropském trhu žádný nový model, který by byl osazen pouze klasickým spalovacím motorem. Namísto toho plánuje společnost postupně rozšiřovat svou nabídku elektrifikovaných modelů.

Cílem automobilky je prodávat do roku 2026 až ze 75 procent elektrifikované vozy. Do konce desetiletí by pak elektrifikované vozy měly představovat 100 % prodejů automobilky na starém kontinentu.

V období od nadcházejícího léta se pak automobilka chystá uvést na evropské trhy šest nových elektrifikovaných modelů, které by se měly od stávající nabídky odlišit novými technologiemi elektrifikace, na kterých automobilka momentálně pracuje.

Guillaume Cartier, šéf Nissan Europe, v tiskové zprávě prozradil, že nové technologie elektrifikovaného pohonu budou naplňovat potřeby zákazníků, ovšem aniž by dělaly kompromisy po stránce nadšení z jízdy. Na konkrétní podobu si však nejspíš ještě budeme muset počkat.

Připomeňme, že se nabídka Nissanu v nedávné době rozšířila o elektrifikované pohony modelů Juke a Qashkai, zatímco z nabídky evropského zastoupení definitivně zmizel model GT-R, který se však na českém trhu neobjevoval o něco déle.

Kromě úpravy produktové nabídky se však Nissan snaží upravit také celý svůj produkční ekosystém, který by měl zajistit plnou uhlíkovou neutralitu společnosti do roku 2050. Již do roku 2030 by pak automobilka chtěla, aby minimálně 30 % globálních prodejů tvořily elektromobily.