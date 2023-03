Nissan chystá nový Skyline. Půjde prý o elektrické SUV...

Co si představíte, když se řekne Skyline? Rodinu zejména sedanů a kupé japonské značky Nissan? Brzy by se toto slavné jméno mělo přenést na elektrické SUV.

Tvrdí to alespoň magazín Best Car, podle něhož by Nissan Skyline v podobě čistě elektrického SUV měl dorazit v roce 2025. Techniku by měl sdílet s modelem Ariya, narozdíl od něj ale údajně nabídne sportovnější linie.

Best Car dále s odvoláním na zdroje z japonské automobilky tvrdí, že nový Skyline bude k dispozici na severoamerickém trhu, že by díky dvěma elektromotorům mohl poskytnout výkon přesahující 400 koní a zvládnout akceleraci z klidu na stovku za méně než 5 sekund.

Označení Skyline se poprvé objevilo v roce 1957 (tehdy ještě v nabídce automobilky Prince Motor Company), aktuálně se vyrábí 13. generace, uvedená na trh v roce 2014. Ta představuje derivát Infiniti Q50 a k dispozici je výhradně jako sedan.

Předchozí generace existovaly také v dalších karosářských verzích, kromě známých kupátek například i jako kombík nebo liftback. Současné provedení se má prodávat ještě dva roky.

A abychom byli féroví, musíme dodat, že Nissan už jméno Skyline jednou použil i u SUV. V roce 2009 totiž na domácím trhu uvedl Skyline Crossover, přeznačkované Infiniti EX. V případě elektrického SUV ale půjde o premiéru...