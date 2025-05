Nissan hledá řešení svých problémů, možná bude v EU montovat auta Dongfengu

Z továren Nissanu by mohly vyjíždět čínské vozy koncernu Dongfeng. Nový šéf Nissanu Ivan Espinosa to řekl v rozhovoru pro britské médium BBC, právě tam totiž jedna z továren Nissanu stojí. V Sunderlandu zaměstnává přes 6.000 lidí a současná situace silně ohrožuje jejich výhled do budoucna. Britskou produkci zatím Nissan každopádně nehodlá opouštět a slíbil zde i výrobu nových modelů.

Možná ale neponesou logo Nissanu, místo toho by ze zdejších linek mohly sjíždět vozy Dongfengu. S ním má Nissan společný podnik v Číně od roku 2003 a je s ním úspěšný. Nedávno uvedený elektrický sedan Nissan N7, který využívá techniku Dongfengu, je dokonce nejrychleji prodávaným elektromobilem zahraniční automobilky v Číně. Během 18 dnů na něj přišlo přes 10.000 objednávek. U N7 se mimochodem také spekuluje o příchodu na zahraniční trhy, Nissan totiž nedávno přiznal, že s čínskou technikou se počítá i na export.

Pro Dongfeng by výroba u Nissanu znamenala řešení s vysokými cly při dovozu do EU, k existujícím 10 % totiž dostal dalších 21 % navíc. Značka chtěla do Evropy posílat více elektromobilů, včetně velmi levného Boxu. Ten v Česku sliboval cenovku startující pod půl milionem, kvůli clům se to však nepovedlo.

Nissan propustí dvakrát víc lidí, než se čekalo. Selhává další plán záchrany Marek Bednář Novinky

Dongfeng už také dříve výrobu přímo na starém kontinentu zvažoval a chtěl k tomu využít továrny v Itálii, pravděpodobně některé od koncernu Stellantis. Výroba přímo u Nissanu, se kterým má dlouholeté vztahy, ale dává větší smysl. V Evropě má Nissan kromě Sunderlandu lokaci také ve Španělské Ávile, továrnu v Barceloně již uzavřel a španělská firma Ebro v ní montuje vozy Chery.

Problémy Nissanu jasně ukazují finanční výsledky za minulý rok, kdy firma vykázala čistou ztrátu 670,9 miliardy jenů (v přepočtu asi 101 miliard Kč). Jen o rok dříve přitom měl čistý zisk 426,6 miliardy jenů (asi 65 miliard Kč). V zimě se jednalo o spojení s Hondou, které mělo pomoci problémy vyřešit, z toho však nakonec sešlo. O japonskou automobilku měl zájem také taiwanský Foxconn, ano toto jednání však zřejmě nevyšlo.

Dongfeng Forthing U-Tour • Zdroj: auto.cz

Zdroj: BBC, Zdroj foto: Nissan, Zdroj videa: Auto.cz