Nissan představuje nové koncepty pick-upu Frontier, lákají na retro i dobrodružství

Zhruba před rokem představila automobilka Nissan novou generaci pick-upu Frontier, který si zatím vede víc než dobře. To ostatně ukázaly i prodejní výsledky za první tři měsíce na trhu, kdy se poptávka meziročně navýšila o 115 procent. A aby automobilka úspěch oslavila a opět pick-up připomněla, upravila ho do podoby třech zajímavých konceptů, které bude prezentovat na autosalonu v Chicagu.

Základem všech konceptů středně velkého pick-upu Frontier se stane verze se čtyřdveřovou kabinou Crew Cab, nicméně každý z konceptů začíná v jiné výbavové verzi – od S, přes SV až po PRO-4X. Nissan tak chce ukázat možnosti modifikace vozu pro zákazníky s různými potřebami a možnostmi.

Zřejmě nejjednodušší úpravou prošel koncept s označením Project 72X Frontier, který odkazuje na Datsun 720 – jeden z nejúspěšnějších modelů v historii automobilky Nissan a první model vyráběný od roku 1983 v americkém závodu Smyrna (Tennessee).

Odkaz na Datsun 720 přitom automobilka pojala vcelku jednoduše a nechala auto prakticky v základu. Karoserii ovšem dozdobily specifické pruhy s retro grafikou a do podběhů se nastěhovaly bíle lakované plechové disky. Jde přitom o disky původně určené pro rezervu modelu Frontier 2022, obuté do terénních pneumatik modelu PRO-4X.

Druhý koncept nese označení Project Hardbody a zdobí ho sytě červená barva. Tímto konceptem pak automobilka odkazuje na další ze svých starších pick-upů, tentokrát na D21 Hardbody z devadesátých let. Moderní koncept dostal podvozek zvýšený o tři palce, lehce rozšířené lemy blatníků a old-school kola obutá do 33“ pneumatik. Ani tentokrát navíc nechybí lehce retro grafika.

Poslední koncept nese označení Project Adventure a ukazuje možnosti modelu Frontier jako základní platformy pro stavbu cestovatelského vozu. Podvozek je zvýšený o pět palců, na korbě je umístěna nástavba Yakima s bočními úchyty a střešním stanem, zatímco na střeše kabiny je koš s dalším vybavením.

Celá karoserie je zabalena do stylové fólie znázorňující mapu USA, zatímco v podbězích vidíme opět kola obutá do pořádných terénních pneumatik. Na korbě, pod nástavbou, je pak připraveno kempinkové vybavení a třešničkou na dortu by měl být do korby vestavěný audio-systém Kicker s bezdrátovou audio-konektivitou.