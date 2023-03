Nissan Z má dostat verzi Nismo s vyšším výkonem a upraveným podvozkem

Ostřejší verze Nissanu Z od divize Nismo ještě nebyla potvrzena, přesto je očekáván její brzký příchod. Nové informace k chystanému vozu přinesl japonský magazín Best Car.

Současnou generaci Nissanu Z, kterému se v Japonsku říká Fairlady Z, sice na našem trhu nepořídíme, ale to náš zájem o auto nezmenšuje. Model s kódovým označením RZ34 je ve výrobě od loňského roku a do značné míry využívá technický základ svého předchůdce, Nissanu 370Z. A podobně jako předchůdce by se také mohl objevit ve vrcholném provedení Nismo.

Ostrá varianta Nisssanu Z od divize Nismo zatím nebyla oficiálně potvrzena, ale její příchod je všeobecně očekáván. Japonský magazín Best Car o ní přináší nové informace, takže začínáme mít lepší představu, co bychom mohli očekávat. Původní spekulace hovořily o tom, že by se Nismo mohlo představit už letos v létě, ale kvůli průtahům ve výrobě základního Nissanu Z má být podle japonských kolegů představeno až v příštím roce.

Po stránce vzhledu se máme dočkat výrazněji tvarovaného předního nárazníku, který prodlouží čelní část vozu zhruba o 100 milimetrů. Očekávat můžeme rovněž specifická kola, upravené prahy a nový zadní nárazník, stejně jako křídlo nebo alespoň výraznější odtrhovou hranu na zádi. Upravena má být i podlaha vozu za účelem zefektivnění proudění vzduchu mezi autem a vozovkou.

Při přípravě Nisma budou pochopitelně zužitkovány zkušenosti z motorsportu, například se závodní verzí GT4. Náležitým způsobem bude také upraveno zavěšení kol. Naopak bez mechanických úprav má zůstat pohonné ústrojí, ladit se bude především software s důrazem na práci turbodmychadel. Podle magazínu Best Car tak Nismo nenabídne výkon kolem 500 koní, jak říkaly dřívější spekulace, ale jen asi 420 koní. Pro připomenutí, v sériové podobě motor VR30DDTT produkuje 406 koní (298 kW). Zachována má být možnost volby mezi šestistupňovou manuální převodovkou a devítistupňovým automatem.

Zatím není zřejmé ani to, jestli se Z od Nisma stane pevnou součástí nabídky modelu, nebo jestli půjde o limitovanou specialitu. Vzhledem k tomu, že změny oproti výchozímu vozu nebudou drastické, klaníme se spíše k variantě zařazení do nabídky. Cena se má podle japonských kolegu pohybovat okolo 8 až 8,5 milionů jenů, což je v přepočtu 1,3 až 1,4 milionu korun. Standardní provedení přitom v Japonsku začíná na ceně zhruba 1,1 milionu korun.