Nissan Z GT4 nám připomíná, jak moc bychom si v Evropě přáli novou generaci Z

Stále jste smutní, že se nová generace Nissanu Z neobjeví na starém kontinentu? Tak tady máme další sůl do našich ran.

Sedmá generace Nissanu Z je na světě více než rok. Do Evropy si zatím stále cestu nenašla a pravděpodobně ani nenajde. Ano, stále nás to mrzí a stále to Nissanu nehodláme odpustit. Ale taková je realita.

V domácím Japonsku se letos po závodních tratích začal prohánět prototyp závodící ve třídě ST-Q. Třída ST-Q vznikla pro výrobce, kteří mohou nasadit na trať závodní vozy, které ještě nedostaly homologaci. Prototyp závodního Nissanu Z nyní již homologaci má a jmenuje se Nissan Z GT4.

Závodní vůz z divize NISMO Racing je dílem několikaměsíčního snažení udělat co nejlepší závodní vůz pro kategorii GT4. “Motorsport je pro Nissan je výrazem naší vášně a bezkonkurenčních znalostí. Nissan Z pokračuje v držení této pozice jako vzrušujícího sportovního vozu, který řidiče fascinuje svou jízdní dynamikou a flexibilním pohonným ústrojím. Jsme přesvědčení, že Nissan Z GT4 bude připraven psát další kapitolu více než padesátileté historie Nissanu Z,” prohlásil Ashwani Gupta, provozní ředitel Nissanu.

Kompletní odhalení specifikace Nissanu Z GT4 je plánováno na SEMA Show v Las Vegas, která se koná na začátku listopadu. Mimo vyššího výkonu by měl model pro kategorii GT4 disponovat tužším podvozkem, závodními brzdami, sportovními tlumiči a aerodynamikou odpovídající závodní sérii, které se může tento závoďák účastnit.

Zatímco v domácím Japonsku se může Nissan Z GT4 zúčastnit šampionátu Super Taikyu Series, v USA si své místo najde v šampionátech IMSA Michelin Pilot Challenge a SRO GT America.