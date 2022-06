Nová Acura Integra míří na Pikes Peak, společnost jí bude dělat NSX Type S

Znovuzrozená Acura Integra se tento měsíc začíná dostávat k americkým dealerům. Zároveň si pro hatchback značka naplánovala závodní premiéru, která se odehraje již 26. června na Pikes Peaku. Zatímco pro Integru to bude první závodní nasazení, Acura na Pikes Peak dorazí podvanácté. Během 12 let se značce podařilo získat 25 pódiových umístění, 12 prvních míst a několik traťových rekordů. Závod do vrchu samotný dokonce slaví ještě větší výročí – letos se jede jeho 100. ročník.

Automobilka Acura na Pikes Peak přiveze jednu Integru, dva sedany TLX Type S a tři kupé NSX Type S. Auta připravil tým dobrovolníků z řad techniků vývojového centra značky v Ohiu. Tento tým se zároveň postará o podporu během závodu i řízení jednotlivých vozů. Jeden ze tří vozů NSX Type S přitom bude sloužit jako oficiální pace car závodu. Řídit jej bude jediný profesionální závodník, který se na Pikes Peaku posadí za volant Acury. Je jím Renée Brinkerhoff, která založila závodní tým Valkyrie a za svou kariéru závodila na všech kontinentech, včetně Antarktidy.

Ale zpátky k Integře a jejímu závodnímu debutu. Kromě úprav vyžádaných bezpečnostními předpisy se měnily také brzdy, zavěšení kol a diferenciál. Všechny díly pochází z katalogu Honda Performance Development. Hatchback do vrchu vyjede na 18“ kolech HRE s pneumatikami Pirelli. Motor a převodovka budou nasazeny beze změn, což znamená 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 149 kW (203 k) a točivém momentu 260 Nm spolupracující s šestistupňovou manuální převodovkou.

Acura Integra odstartuje v divizi Exhibition, která je určena pro prototypy a předprodukční vozy. Acura NSX Type S, která je labutí písní modelu NSX a její existence je omezena vznikem pouhých 350 kusů, je připravena rovnou ve dvou různých závodních verzích. Jeden vůz bude nasazen s Integrou v divizi Exhibition, zatímco druhý je určený pro divizi Time Attack 1. V ní startují upravené produkční vozy, ať již s pohonem jedné či obou náprav. Obě NSX se pokusí pokořit stávající rekordy, včetně toho ve třídě hybridních vozů, který rovněž s Acurou NSX stanovil James Robinson v roce 2020. Stejným způsobem jako NSX Type S je mezi výše zmíněné divize rozdělena také dvojice upravených sportovních sedanů TLX Type S.

Závěrem ještě zmiňme, že se závodní Integra oblékne do červeno-šedo-bílého kabátu, jehož grafické zpracování odkazuje na vůbec první závodní vůz značky Acura. Tím byl rovněž model Integra, který v letech 1978 a 1988 vyhrál dva šampionáty asociace IMSA. V obou ročnících za volantem seděl Parker Johnstone.