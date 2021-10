Nová bondovka Není čas zemřít je v kinech. Jaká všechna auta v ní uvidíme?

Nejnovější bondovka Není čas zemřít (No time to die) po několika odkladech kvůli pandemii koronaviru konečně vstoupila do kin. A při premiéře dokázala, že film o agentovi Jejího Veličenstva opět ocení také milovníci automobilů. Podle očekávání totiž bude nabitá zajímavými vozy, z nichž některé se účastní i akčních honiček.

„Služební“ automobil opět dodal Aston Martin, který byl se sérií o Jamesi Bondovi spjat již v éře Seana Conneryho. Právě „jeho“ Aston Martin DB5 opět využije i Daniel Craig, který jej řídil už v předchozích bondovkách Skyfall a Spectre. Tentokrát přitom je nasazení legendárního kupé opravdu akční, musí se totiž spolehnout na svoji zbrojní výbavu. Bond totiž právě s DB5 bojuje s padouchy při honičce v italské Mateře.

Tentokrát přitom nechybí ani další historický Aston Martin známý z dřívějšího filmu o agentovi 007. Řeč je v tomto případě o Astonu Martin V8 Vantage z osmdesátých let, který měl důležitou roli v bondovce Dech života . James Bond v podání Timothy Daltona s ním tehdy prchal z Bratislavy do Vídně. A je přitom jedno, že ho tento útěk zavedl do zimních hor...

Aston Martin jako dvorní dodavatel vozů pro agenta MI6 však logicky prezentuje i některé své stávající vozy. Konkrétně se tak v nové bondovce ukazuje kupé DBS, které používá „nová“ agentka 007, Nomi, v podání Lashany Lynchové, stejně jako hypersport Valhalla, který má však jen ryze statickou roli.

S filmovou sérií o Jamesi Bondovi je ale dnes spojena také britská automobilka Jaguar Land Rover, která je obvykle dodavatelem vozů pro nepřátele agenta 007. Padouši tak opět využívají Land Rovery Defendery, stejně jako Range Rover SVR. V obou případech přitom jde o „plnotučné“ osmiválcové verze, které se dokonce při automobilové honičce proletí vzduchem. Bond jim přitom v tomto případě bude unikat v jiném slavném offroadu, Toyotě Land Cruiser.

Padouši těch aut ale použití vícero. Opět tu bude Jaguar XF nebo klasický Range Rover. Z historických aut pak zaujme i dnes už málo vídaná čtvrtá generace Maserati Quattroporte z devadesátých let. A aby toho nebylo málo, epizoda na Kubě znamená i účinkování legendárního žigulíku, který byl na tomto komunistickém karibském ostrově vždy oblíben.

Vícero z příběhu už prozrazovat nebudeme. Jen připomeneme, že Bond si ve filmu užívá zaslouženého odpočinku na Jamajce, když ho dávný přítel ze CIA Felix Leiter požádá o pomoc. Agent 007 tak opět musí zachránit svět, a to před zločincem s ničivou technologií nanorobotů.

Bondovka Není čas zemřít měla původně vstoupit do kin již v listopadu 2019, kvůli změně na postu režiséra, když Dannyho Boyla nahradil Cary Joji Fukunaga, však byla premiéra odsunuta až na jaro 2020. To však ve světě vypukla pandemie koronaviru, a tak se vstup do kin nejprve posunul na listopad 2020 a následně na leden 2021. Producenti se ale pořád báli omezeného fungování kin, což by ovlivnilo tržby, a tak si bondovka Není čas zemřít nakonec odbyla premiéru až nyní. Jde přitom o pátý a podle všeho poslední film o agentu 007, v němž v hlavní roli účinkuje Daniel Craig.