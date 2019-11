Nová bondovka bude nabitá auty. Záplavu Aston Martinů doplní nový Land Rover Defender

Filmová série o agentu Jejího Veličenstva Jamesi Bondovi je zajímavá i pro automobilové fanoušky, součástí snímků bývají akční automobilové honičky, případně se v nich alespoň mihne nějaké zajímavé auto. Bude to platit i pro nejnovější díl, nazvaný Není čas zemřít (No time to die), v němž se opět objeví celá plejáda automobilů z Velké Británie.

Již dříve Aston Martin oznámil, že se ve filmu ukáže hned čtveřice jeho modelů – legendární historické kousky V8 Vantage a DB5 doplní dnešní DBS Superleggera a chystaná Valhalla. Podle dostupných zpráv tak součástí filmu nakonec nebude elektrický Rapide E, jak se spekulovalo, stejně tak nedojde ani k návratu Lotusu, jak britský výrobce z Hethelu jeden čas doufal.

Filmaři ale opět vsadí i na spolupráci s dalším britským výrobcem, automobilkou Jaguar Land Rover, stejně jako v předchozích snímcích. Výrobce oficiálně potvrdil, že se na filmovém plátně ukáže nejen Range Rover Sport SVR a další historické modely značky, ale také nový Defender, jakožto součást propagace tohoto nástupce slavného offroadu. To se ostatně čekalo, když nový Defender byl během natáčení Bonda 25 zachycen.

V tuto chvíli zatím nevíme, kolik času na plátně Defender dostane, víme však, že kaskadéři jej řídili v těch nejtěžších terénních podmínkách, aby se ukázal jeho nezastavitelný charakter. Zveřejněné video pak dokazuje jízdu s pětidveřovou verzí Defender 110 na poli i ve vodě nebo vysoké skoky. Těšit se tak jistě můžeme na zajímavé akční scény.

Go behind the scenes as the new #LandRover #DEFENDER faces its toughest challenge yet, proving its unstoppable nature on the set of the 25th James Bond Film, NO TIME TO DIE. Configure your Defender: https://t.co/ggrETK2sul #NewDefender #TeamDefender #NoTimeToDie pic.twitter.com/n7E1UybhVE