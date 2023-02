Nová elektrická Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio může mít až 1000 koní

Hlavním tématem většiny evropských automobilek je dnes elektrifikace, což platí také pro italskou Alfu Romeo. Známý výrobce sportovních vozů se sice chvíli potácel nad propastí, koncern Stellantis má ale se značkou velké plány, v rámci kterých se můžeme těšit na nové a evidentně dost zajímavé stroje.

To ostatně v rozhovoru pro Autocar potvrdil i Jean-Philippe Imparato, CEO značky, který k některým z nich dokonce nabídl i nástřel technických parametrů. A minimálně nová generace Alfy Romeo Giulia vypadá opravdu slibně.

Video se připravuje ...

Nová generace známého sedanu, jejíž premiéra se očekává v polovině tohoto desetiletí, by totiž údajně měla nabízet základní výkon kolem 345 koní, zatímco ve verzi Veloce už se bavíme o stádu kolem 790 koní. Opět se dočkáme i vrcholné verze Quadrifoglio, která by ale tentokrát měla mít až kolem 1000 koňských sil.

Bavíme se tak o téměř dvojnásobném výkonu ve srovnání se současnou verzí Quadrifolio. Je také pravděpodobné, že namísto pohonu pouze zadních kol dostane nová generace ostré Giulie pohon všech kol. Nabízí se přitom možnost využít řešení Maseratti Granturismo Folgore, tedy s jedním elektromotorem vpředu a dvěma vzadu, díky čemuž vůz nabízí i vektorování točivého momentu.

Imparato měl také zmínit, že čistě elektrický dojezd by se měl pohybovat okolo 435 mil, tedy zhruba 700 kilometrů – a to dle WLTP. Pro zákazníky by tak pořízení elektromobilu nemělo být žádným novým omezením. Odhadovaný dojezd by přitom ladil s očekáváním u nové (čistě elektrické) generace Peugeotu 3008, který by měl vyrůst na stejné platformě STLA.

Šéf značky měl v rozhovoru také zdůraznit, že elektrifikace je pro Alfu zásadní, neboť by bez ní mohla skončit. Dodal ovšem, že přechod na elektrický pohon by zákazníky neměl nijak omezovat. Dokonce si přeje, aby si ho lidé zamilovali. Tomu by pak zřejmě mohl pomoci i design. Podle Imparata by totiž nová Giulia měla vypadat přesně jako „Alfa Romeo, kterou si všichni přejeme.“

Již dříve měl přitom pro Autocar naznačit, že nová Giulia nabídne méně konvenční tvar. Spekuluje se proto o tvarech někde na rozhraní sedanu a kombi, čímž by automobilka mohla přitáhnout větší skupinu zákazníků.

Jak už bylo zmíněno, základem vozu by měla být elektrická platforma STLA, nabízející 800V architekturu. Vůz by tak měl podporovat rychlonabíjení při vysokém výkonu, kdy se očekává možnost dobít baterii z 10 na 80 % již v čase okolo 18 minut. O velikosti baterie zatím ale nepadla zmínka.

Imparato měl v rozhovoru také prozradit, že se v příštím roce dočkáme představení nového SUV B-segmentu, které bude prvním elektromobilem značky. Model, který by mohl dostat název Brennero, by měl být technicky spřízněn s modelem Jeep Avenger a kromě elektrického pohonu by měl (minimálně na vybraných trzích) nabízet i spalovací motory.

První čistě elektrický model, tedy bez spalovací alternativy, by měl dorazit v roce 2025 – zřejmě jako sedan nebo SUV. Nedlouho poté by se však měl představit další model v tom samém segmentu, ovšem s jinou karoserií. Je přitom pravděpodobné že elektrická verze modelu Stelvio se představí v roce 2026 – opět jako sesterský model k Giulii.

Video se připravuje ...

V roce 2027 se pak očekává představení velkého elektrického sedanu značky, který by mohl být konkurentem například pro modely jako Tesla Model S nebo Porsche Taycan. Automobilce by přitom podobný model mohl výrazně pomoci se získáváním popularity například v Číně nebo USA. Jak měl přitom Imparato dodat, vedení koncernu Stellantis již mělo na všechny vozy vyčlenit finanční prostředky.