Budoucnost Alfy Romeo: Nová vlajková loď přeroste Stelvio, slibuje až 1000 koní!

Začátkem srpna loňského roku jsme vás informovali, že Alfa Romeo chystá novou vlajkovou loď. A to byla v podstatě jediná informace, která byla v té době k dispozici. Tedy kromě toho, že vůz bude vyvinut v USA a tamtéž uveden do prodeje v roce 2027. Nyní se konečně vynořily první informace, ze kterých si můžeme o autě začít skládat obrázek.

Šéf Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato se nechal slyšet, že konkurentem budoucího modelu bude BMW X5. Na rozdíl od něj však nebude mít tradiční tvar SUV, ale zřejmě půjde o crossover s příměsí sedanu, a to prý s ohledem na aerodynamiku vozu. Rozměrově bude pochopitelně větší než stávající model Stelvio. Design vozu byl už dokonce závěrem loňského roku schválen vedením automobilky.

Video se připravuje ...

Vlajková loď značky se už objede bez spalovacích motorů a bude vyráběna výhradně jako elektromobil. Při uvádění modelu Tonale na japonský trh Imparato novinářům sdělil, že budoucí model nabídne výkonové rozpětí 300 až 800 koní, a to ve standardním provedení. Vrcholná verze Quadrifoglio pak má nabídnout kolem 1.000 koní.

O velikosti akumulátoru Imparato nic nezmínil, ale jeho nabití prý bude otázkou maximálně 18 minut. To se z dnešního hlediska zdá spíše jako jedno z přikrášlených prohlášení jednoho nejmenovaného amerického výrobce elektromobilů. Na druhou stranu vývoj elektromobilů pokračuje mílovými kroky a Imparato navíc nemusel myslet čas potřebný pro nabití z 0 na 100 %, ale třeba z 10 na 80 %. To už by mohlo být za pár let realistické.

Tato vlajková loď však nebude prvním čistokrevným elektromobilem v nabídce značky, ten má přijít v roce 2025. Ostatně, co můžeme od automobilky v nejbližších letech čekat v jiném rozhovoru trochu přiblížil Larry Dominique, šéf Alfy Romeo pro Severní Ameriku. Konkrétně řekl, že značka bude mít výhledově pět základních modelů.

Dva modely budou spadat do segmentu C, další dva do segmentu D a jeden do segmentu E. Když začneme od konce, zástupcem v segmentu E se stane výše zmiňovaná vlajková loď. V segmentu D je pak také jasno – jde o modely Giulia, Stelvio a jejich budoucí nástupce. V segmentu C je pak řeč o modelu Tonale a jednom novém, dosud nespecifikovaném voze.

Dominique uvedl, že by druhý model v segmentu C nemusel být SUV, a naopak by mohl dostat o něco tradičnější tvary. Pochopitelně bychom nejraději viděli sedan nebo alespoň hatchback, ale je pravděpodobné, že spíše půjde o nějaký crossover se svažující se střechou. Nechme se překvapit.

Jedno je ovšem jisté – také tento model, stejně jako nová vlajková loď a nástupci modelů Giulia a Stelvio, bude elektromobilem. Dominique věří, že Alfa Romeo modelovým portfoliem složeným z pěti modelů dokáže uspokojit 80 % zákazníků nakupujících v prémiovém segmentu. Italská značka tedy neplánuje větší rozšiřování portfolia o další karosářská provedení ve snaze zaplnit každičké volné místo na trhu, jak se o to pokoušejí například němečtí konkurenti.

Zřejmě nejzajímavější informací, o kterou se Dominique podělil, je zmínka o sportovním voze. Podle šéfa severoamerické Alfy Romeo se značka neustále zajímá o sporťáky a podobné stroje pro nadšence. Protože se už nějakou dobu spekuluje o příchodu dalšího sporťáku značky, a zmiňoval se o něm i sám Imparato, mohlo by na tomto zdánlivě nenápadném kousku informace něco být. Pokud se skutečně objeví, s největší pravděpodobností půjde o limitovaný model, který ale nebude pevnou součástí modelového portfolia, jaké nastínil Dominique.