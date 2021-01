Nová Honda Civic Type R už se rýsuje. Elektrifikace se nebojte

Honda Civic je už desítky let nedílnou součástí této japonské značky, vždyť do prodeje se chystá už její 11. generace. Ta se zatím představila ve formě prototypu blízkého sériové verzi, do prodeje však vstoupí již letos. V Evropě pak bude klíčovou součástí strategie značky na elektrifikaci její nabídky.

Právě příchodem nového Civicu bude pokračovat realizace plánu Hondy mít v Evropě do roku 2022 všechny klíčové modely s elektrifikovaným pohonem. Už dříve se tak hybridní verze dočkalo SUV CR-V, Jazz na evropské trhy dokonce dorazil výhradně ve formě hybridu, maličké e je pak bateriový elektromobil. Plán se pak završí právě novým Civicem a elektrifikovaným SUV HR-V, které též dorazí v nové generaci.

Tento plán mohl přitom vyděsit všechny milovníky Hondy Civic Type R, ultimativního hot-hatche, který se charakterově skoro až podobá závodnímu speciálu. Nebojte, budoucnost tohoto derivátu ohrožena není, a co víc, Type R si zachová čistě benzinový pohon. Tvrdí to alespoň britský Autocar, na základě interních informací. Má být výjimkou v plánech Hondy, které ostatně počítají s elektrifikací „jen u klíčových modelů“. Mohlo by tak jít o jeden z posledních vozů značky s konvenčním pohonem.

Očekává se nasazení evoluce dnešního turbodmychadlem přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce. Ten už prakticky dosahuje limitů pohonu předních kol, a tak další výrazné navýšení dnešního výkonu 235 kW moc neočekávejme. Mohlo by však dojít k dalšímu zlepšení reakcí a ještě lepšímu dávkování výkonu.

Fotografie zamaskovaných hatchbacků s výrazným přítlačným křídlem na zádi naznačují, že Type R opět dorazí výhradně jako pětidveřový model. Výchozí Civic nicméně nabídne také karoserii sedan. Naopak třídveřový model dříve dostupný v USA už nahrazen nebude, stejně tak se nevrátí někdejší kombík.

Stylistické úpravy proti výchozímu Civicu jsou zatím velkou neznámou, agresivní tvary předchůdců ale naznačují, že v tomto směru se nic měnit nebude. A co víc, aktuálně je Civic Type R dostupný i bez toho obřího přítlačného křídla, což je derivát, který by mohl pokračovat také v případě nástupce.

Honda Civic jedenácté generace se představí na jaře s tím, že do prodeje v Evropě se dostane někdy na konci roku. Nově se bude do Evropy dovážet z Japonska, výroba v britském Swindonu má být ukončena. Vnější vzhled bude na základě odhaleného prototypu evolucí dnešního stylu, avšak v umírněnější podobě. Vnitřek pak vsadí na dnes typickou kombinaci digitálního přístrojového štítu a volně stojícího displeje multimediálního systému na vrchu palubní desky. Vnější rozměry mají zůstat prakticky stejné jako dnes, rozvor se však má natáhnout.