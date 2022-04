Nová Mazda MX-5 bude stále autem pro nadšence, zní z automobilky

Mazda patří dlouhodobě mezi značky, které se snaží řidiči zprostředkovat tradiční zážitek z jízdy. Ani tato japonská automobilka však nedokáže uniknout trendům, které nyní v automobilovém průmyslu diktují především důraz na elektrifikaci a vozy typu SUV. Některé věci se však nezmění.

Automobilka sice potvrdila, že v nadcházejících letech představí několik elektrifikovaných SUV, jejichž základem se stane nová platforma s pohonem zadních kol, a několik menších elektromobilů s pohonem předních kol, jejichž základem se stane platforma malých vozů, použitá u modelů Mazda 3 a Mazda MX-30 EV. Ikonický roadster si však zachová vlastní osobnost.

Joachim Kunz, šéf produktového vývoje a techniky evropského zastoupení Mazdy, během rozhovoru pro britské kolegy z Autocar naznačil, že model MX-5 bude i v budoucnosti považován za zcela samostatný a oddělený od mainstreamových modelů, který mají zajistit růst značky. A stále by na něj mělo být nahlíženo jako na vůz, který má oslovit nadšence.

„Je to ikona naší značky a vždy s ní bylo zacházeno velmi speciálně,“ uvedl Kunz pro Autocar. „V tuto chvíli to vypadá, že tohle auto budeme mít věčně, s jeho rozměry, koncepcí a spalovacím motorem. Samozřejmě, jednoho dne ho budeme muset elektrifikovat, ale chceme se držet toho čistého konceptu.“

V současnosti tak prý značka nemá v plánu postavit novou MX-5 na své platformě malých vozů, neboť by musela obětovat charakteristiku s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Kunz navíc dodal, že evropské zastoupení Mazdy má na model MX-5 jen minimální vlil. Na rozdíl od jiných modelů.

Malý roadster je totiž považován především za „dítě“ centrály automobilky v Japonsku, kde se inženýři zavázali přenést základní charakteristiku vozu i do dalších generací. Na dalšího pokračovatele slavného rodu si však možná budeme muset ještě nějaký ten rok počkat.

Jak ostatně Kunz zmínil, modely MX-5 mají delší životnost, než ostatní modely značky. „Mít jednu generaci po 10 let pro nás není problém,“ citují britští kolegové zástupce automobilky. Nástupce čtvrté generace, označované ND, by se tak mohl představit možná až v roce 2024.

Pod jeho kapotou by se pak podle spekulací Autocar mohl objevit inovativní motor Skyactiv-X, nabízející lepší točivý moment při nižší spotřebě, který by mohl být doplněn o mild-hybridní elektrifikaci. Na bližší informace o nové Mazdě MX-5 si ale nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat.