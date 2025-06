Nová Toyota Aygo X poprvé naživo: Už jsme v ní seděli! Bude i čtyřkolka?

V letech 2005 až 2022 plnilo roli nejmenší Toyoty v Evropě malé Aygo. První a druhá generace byly sourozenci vozů Citroën C1 a Peugeot 107, respektive 108. Od roku 2022 Aygo trochu vyrostlo, takže jak velí doba, z malého hatchbacku se stal mini crossover s přídomkem X, který se ale čte cross. S někdejším PSA, dnes Stellantisem, už nemá vůbec nic společného.

Že nové Aygo není od základu novým vozem, ale modernizací, vidíte na první pohled. V útrobách tak stále ukrývá platformu GA-B coby součást modulární architektury TNGA (Toyota New Global Architecture). V rámci statické prezentace jsem si mohl prohlédnout sportovní variantu GR Sport, která je v téhle řadě také novinkou. Zvenku vůz upoutá jinak tvarovanou přední částí a celkově dospělejším vzezřením. Přední nárazník dostal rozměrný vstupní otvor, pozornosti tvůrců neušly ani přední skupinové svítilny, které jsou diodové.

Nová Toyota Aygo X Hybrid oficiálně: Revoluce v segmentu miniaut má 115 koní! Mario Rychtera Novinky

Velmi se mi líbila plátěná střecha, kterou je možné elektricky zcela otevřít. Jde o velmi efektní doplněk, který nabízela i původní verze. Palubní deska se na první pohled nezměnila. Teprve na druhý odhalíte rozdíly. Tím největším je nabídka dvouzónové samočinné klimatizace. Dosud se nabízela pouze jednozónová. Systém využívá vlastní ovládací panel dobře známý třeba ze současné Corolly. Jak nám ale prozradili specialisté Toyoty v rámci rozhovoru, klimatizační a topná jednotka je převzatá z Yarisu. Pod ní zůstaly spínače vyhřívání předních sedadel. Nově jsou zde dva sloty pro mikro USB.

Toyota Aygo X konečně dorazila do Prahy. Co nového jsme se dozvěděli? Ondřej Mára Novinky

Předvedené auto bylo sice ve výbavě GR Sport, avšak přední sedadla zůstala obyčejná, nikoliv sportovní. Na krátké cesty ale postačí. Volant je nastavitelný pouze výškově a snaha posadit se dozadu znamená se sem v podstatě nasoukat. A to měřím jen 170 cm. Zadní boční dveře jsou totiž úzké, ovšem to je dáno velikostí vozu a nelze s tím nic moc dělat. V případě Ayga X se také moc nepředpokládá, že by tady někdo cestoval. Možná tak malé děti. A ty se sem vejdou. Přesto usazování dítěte do dětské sedačky moc komfortní nebude. Ale s tím holt člověk u takového auta musí počítat.

Dvacet let automobilky u Kolína. Trojčata bývala hitem, dnes tu velí Toyota Roman Šitner Novinky

Druhou zásadní novinkou je elektronický přístrojový štít s úhlopříčkou 7 palců, který nahradil dosavadní analogový. Odlišný je rovněž středový tunel a to hned z několika důvodů. Hledám páku parkovací (ruční) brzdy, ale nacházím pouze tlačítko. A to je další novinka, a sice elektromechanicky ovládaná parkovací brzda. Ta bude standardem u všech výbav. A dále jsou mezi sedadly další spínače, třeba EV, čímž se dostávám k té největší inovaci a tou je pohonná jednotka. Nové Aygo X je tak prvním vozem svého segmentu poháněným hybridním pohonem. Jedná se o tříválec 1,5 litru, na který navazuje dělič výkonu (převodovka eCVT), jejíž součástí jsou také dva elektrické stroje – startér/generátor a trakční motor.

Rozhovor: Luca Neyroz, vedoucí produktu a marketingu nové Toyoty Aygo X a Cesar Romero, technický manažer pro Evropu modelu Aygo X

Nové Aygo X vypadá podobně jako to předchozí. Jedná se o zcela nové auto? Pokud ne, tak co vše bylo změněno?

Nové Aygo X skutečně stále využívá v základu techniku předchozí generace. Museli jsme však modifikovat dost komponentů, mnoho změn vyplývá také z uplatnění zcela nové pohonné jednotky.

Mohli byste být konkrétnější? Co vše se tedy změnilo?

Změny doznala zejména podlahová plošina. Důvodem byla nezbytnost zástavby trakční baterie nového hybridního pohonu.

Tisková zpráva uvádí, že nové Aygo má v porovnání s předchozím mnohem delší přední převis. Jaký je hlavní důvod jeho prodloužení?

Hlavním důvodem pro tuhle změnu byla potřeba vytvořit prostor pro novou pohonnou jednotku. Ta je v porovnání s tou původní o něco větší. Taky aby se to pod kratičkou kapotu celé vešlo. Přední převis se tak prodloužil o značných 76 mm.

Toyota RAV4 GR Sport • Zdroj: Toyota

Takové prodloužení převisu se jistě neobešlo bez strukturálních změn na karoserii. Znamená to tedy, že došlo k prodloužení původních hlavních spodních podélníků v motorovém prostoru? Nebo jste použili zcela nové nosníky?

Hlavní podélníky jsou stejné jako dosud, pouze jsme je prodloužili. Čili nedošlo ke změně jejich tvaru. To už by byl opravdu výrazný zásah. V tomhle případě ale nebyl potřeba.

Delší hlavní nosníky ve mně evokují také delší nebo přesněji účinnější přední deformační zónu vozu a tedy lepší pasivní bezpečnost. Je to skutečně tak?

Teoreticky máte pravdu. Jenže v tomhle případě se zvětšil také motor, takže prostor na řízenou deformaci při čelním nárazu zůstal v podstatě stejný jako u původního auta. Nemluvě o větší hmotnosti nového hnacího agregátu. Předchozí vydání tak sice mělo nosníky, avšak zároveň také rozměrově menší a hlavně lehčí pohon. Čili to vychází skoro nastejno.

Zmínil jste vyšší hmotnost motoru. O kolik je tedy novinka těžší než původní auto?

Celková hmotnost vozu se zvýšila o necelých 150 kg.

To není zrovna málo, když uvážíme velikost auta i jeho hmotnost.

V tomhle případě ale nejde jen o motor nebo přesněji hybridní pohon. Do uvedeného nárůstu hmotnosti je započítána také trakční baterie, což není obecně lehký komponent, a také vzpomínané strukturální změny v podlahovém roštu. Zejména v zadní části, tedy pod zadní lavicí, kde je uložena trakční baterie. Právě tady je struktura podlahové plošiny zcela nová.

Kolínská nákupní taška na steroidech: Znáte Toyotu Aygo Crazy? Lukáš Volšický Novinky

Jaké jsou ještě další změny? Co třeba podvozek?

Ano, i šasi prošlo úpravou, byť pouze v detailu. Novinkou je verze GR Sport, která používá odlišné pružiny a tlumiče pérování ve snaze nabídnout ještě agilnější jízdní projev. Větší jsou také brzdy, což přímo souvisí se zmíněnou zvýšenou hmotností.

Předchozí řada nabízela litrový tříválec. Bude tenhle motor stále v nabídce? Třeba v roli alternativy k hybridu?

Dosavadní motor končí bez náhrady, čili už jej nabízet nebudeme. K ukončení produkce dojde ke konci letošního roku. V novém Aygu X tak bude pouze hybridní jednotka.

Hybridní pohon dobře známý z většího Yarisu, respektive Yarisu Cross? Je to stejný motor jako v novém Aygu X?

Motor je stoprocentně identický. V tomhle případě nebylo nutné dělat jakékoliv změny. V Aygu má ale snížený výkon.

Jde tedy pouze o softwarové změny?

Určitě, ale trochu jiná je také převodovka eCVT, která musela být upravena kvůli omezenému prostoru v Aygu X v porovnání s Yarisem. Čili spalovací motor 1,5 litru je úplně stejný, ale změny byly provedeny na převodovém ústrojí, jehož součástí jsou elektrické stroje. Šlo ale spíš o uspořádání jednotlivých komponentů než o nějaké vyloženě systémové změny. Důvodem je obecně menší délka a vše, co s ní souvisí.

Nová Toyota RAV4 poprvé naživo: Už jsme v ní seděli! Čím nás zaujala? Tomáš Dusil Novinky

A co trakční baterie v porovnání s Yarisem?

Ta je stejná, pouze má trochu jiné uspořádání pomocných agregátů. Opět z důvodu zástavby do menšího prostoru.

Můžeme do budoucna očekávat také pohon všech kol?

S pohonem všech kol v Aygu X nepočítáme. Jedná se o městský crossover, čili čtyřkolka není v tomhle opravdu případě potřeba. A tak to zůstane i do budoucna.

Ale technicky proveditelné by to bylo?

Naše odpověď je, že spíše ne. Ano, třeba v rámci nějakého showcaru bychom pohon zadní nápravy mohli zkusit zastavět, avšak v sériové produkci to nepřipadá v úvahu.

Od snění zpět k realitě. Jakou generaci hybridu využívá nové Aygo X?

Stejnou jako v soudobém Yarisu, myslím, že je to čtvrtá generace. Ale ono to s těmi generacemi není zase tak jednoduché. Stačí se podívat, jak se liší modely Toyoty s hybridním pohonem.

Poslední otázka se týká produkce auta. Bude se stále vyrábět v Kolíně v České republice?

Ano, a to celá jeho produkce. Jinak řečeno, jinde tedy Aygo X neplánujeme produkovat. Yaris tady děláme už 20 let a není důvod to nikterak měnit.

Zdroj: Autorský text, Toyota, wikipedia, foto: Tomáš Dusil a Toyota, video: Toyota