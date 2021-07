Nová Škoda Fabia Rally2 už pilně testuje. Mrkněte na její první záběry

Model Škoda Fabia letos nastupuje už ve své čtvrté generaci. Pětidveřový hatchback se už začal vyrábět a na konci léta zamíří na trh. Stejně jako předchůdci opět dorazí i v závodní verzi, která se už rovněž začala testovat. A během jízdních zkoušek byla nová Fabia Rally2 zachycena.

První videa nové rallye Fabie během jízdních zkoušek zveřejnil na svém YouTubovém kanálu Tomáš Nesrovnal. Automobil zatím pilně testuje v domácím prostředí. Zachycen byl na jihu Čech, v místech, kde se jezdívá Rallye Český Krumlov. K vidění byl v Bělé u Malont nebo na nedalekém Kohoutu.

Jak už to tak bývá, za volantem se během testování střídá hned několik závodníků. Samozřejmostí je účast Jana Kopeckého, kterého však tentokrát doplňují britský závodník Kris Meeke a švédská třicetiletá naděje Pontus Tidemand. Zatímco Tidemand je s vozy Škoda dlouhodobě spojen, pro Meeka je to nová zkušenost.

Nová rallye Fabia zatím jezdí schovaná pod vrstvou kamufláže, která opticky zakrývá její jednotlivé detaily tak, aby konkurence přesně tvary neznala. Oproti sériovému autu se nicméně novinka odliší střešním spoilerem nebo rozšířenými podběhy, kvůli rozšířeným nápravám pro lepší jízdní vlastnosti.

Škoda by nadále měla zůstat v nižší kategorii Rally2. Tu podobně jako královskou třídu čeká do budoucna elektrifikace. Jenže zatímco speciály Rally1 se stanou plug-in hybridy už v příští sezoně, Rally2 vsadí na mildhybridní pohon, tedy s menší baterií a slabším elektromotorem, a to až od sezony 2023. Nová Škoda Fabia Rally2 na bázi čtvrté generace Fabie by se nicméně na závodní scéně měla objevit už v příštím roce.

Nová rallyeová Fabia by každopádně ráda navázala na úspěchy své předchůdkyně. Vždyť na konci loňského roku automobilka přiznala, že do celého světa prodáno 372 soutěžních vozů Fabia Rally2 (předtím R5), které k tehdejšímu datu vyhrály 1.255 soutěží a dosáhly na 2.948 umístění na stupních vítězů.