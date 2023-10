Nová Škoda Kodiaq RS na prvních renderech! Vrcholná specifikace bude výrazně agresivnější

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když mladoboleslavská Škodovka v minulém týdnu odhalila novou generaci populárního Kodiaqu, okamžitě se objevily první informace a spekulace o připravovaném sportovním Kodiaqu RS. Vrcholného modelu se v budoucnu dočkáme i u nové druhé generace nejúspěšnějšího a největšího SUV značky a technický ředitel vývoje automobilky Johannes Neft k blížícímu se představení nejsilnějšího Kodiaqu říká pouze: „Pracujeme na tom.“

Sportovní Škoda Kodiaq RS naváže na svého předchůdce a podle nejnovějších informací se představí už v příštím roce. V automobilovém světě se zatím diskutuje o potenciálním motoru, kterým může být i výkonná přeplňovaná benzinová dvoulitrová jednotka 2.0 TSI z rodiny EA888, a my v redakci Auto.cz se zatím věnujeme možnému designu. Oslovili jsme našeho dvorního grafika Honzu Lušovského a ukazujeme vám, jak by novinka mohla vypadat.

Náš originální design Kodiaqu RS zakládá na již uvedeném Kodiaqu Sportline, jako tomu ve skutečnosti bylo u minulé generace modelu. Je vybaven agresivnějším předním a zadním nárazníkem, většími koly a kontrastními doplňky, jako jsou černá maska chladiče, zrcátka nebo nápisy. Virtuálnímu „eReSu“ pochopitelně nechybí ani tradiční emblém sportovních modelů škodovky a nová je i výrazná agresivnější červená barva.

Nová Škoda Kodiaq RS si do budoucna zachová i dvouspojkovou automatickou převodovku DSG a pohon všech kol. Naše designová studie zatím přibližuje to, jak žhavá novinka Škodovky bude vypadat, ale na slavnostní představení si budeme muset ještě počkat. Co myslíte, bude nový Kodiaq RS vypadat jako na našich renderech?