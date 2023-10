Nová Škoda Kodiaq dopodrobna: Osahali jsme si ji a víme téměř vše

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladoboleslavská Škodovka po dlouhé kampani upoutávek konečně odhaluje novou generaci jednoho ze svých nejdůležitějších modelů – SUV jménem Kodiaq. V druhé generaci se největší soudobá škodovka představuje téměř osm let od premiéry první generace, která hrála „zásadní roli v růstu značky Škoda a trvale boduje u našich zákazníků“, cituje tisková zpráva Klause Zellmera, předsedu představenstva.

Nový kodiaq se novinářům představil už v předstihu alespoň staticky a mohli jsme si ho dopodrobna prohlédnout a osahat. Automobilka tvrdí, že je větší a mohutnější než dosud, zároveň se ale očividně nechtěla pouštět osvědčeného receptu co do designu i ergonomie interiéru.

Právě to nejvíc napovídá příď nového kodiaqu, která jako by byla jen faceliftem, třebaže designové prvky nového jazyka značky Modern Solid tu jsou viditelné. Zůstává výrazná maska chladiče a dvě dvojice světlometů po stranách, které spojuje svítící lišta napříč mřížkou. Většinou nejsem fanoušek těchto designových prvků, ale u kodiaqu se návrhářům povedlo linku zakomponovat do celkového vzhledu auta velmi decentně. Nesvítí totiž mřížka sama jako u některých verzí enyaqu, nýbrž jsou svítící elementy schované až za mřížkou.

Příď si nicméně zachovala dojem mohutnosti, s nímž přišel už stávající kodiaq po modernizaci, a to navzdory jistému zakulacení hran a přechodů. Ze strany vynikne snaha o optické prodloužení vozu a zmenšení masy zádě, díky němuž vůz při pohledech z určitých úhlů naopak nepůsobí tak mohutně, jako dosavadní provedení. A nad některými linkami, zejména v okolí D-sloupku, je třeba chvíli přemýšlet a hledat motivy designérů; věřím, že právě stříbrné obložení D-sloupku se ukáže u publika být poněkud kontroverzní volbou.

Zádi dominují opticky spojená světla, která si zachovávají podpis do tvaru písmene C, ovšem linka je pojící nesvítí v žádném výbavovém provedení, je to jen designový prvek, snad nejvýraznější z linek majících za cíl zdůraznit šířku vozu. Fakt, že nesvítí, bude, odhaduji, dalším bodem vášnivé diskuze nad vzhledem novinky. S potěšením však mohu reportovat, že nový kodiaq má přinejmenším ve vyšších výbavách zadní mlhová světla v páru.

Verze Sportline, kterou automobilka odhalila na počítačově generovaných ilustracích, dostává specifické nárazníky, černá 19“ nebo 20“ kola a řadu černých doplňků exteriéru, včetně obložení D-sloupku.

Interiér kodiaqu automobilka odhalila už před časem, ovšem při představení jsme měli možnost se do něj i posadit. Vozu zůstala pověstná prostornost na předních sedadlech, kde je nicméně kombinovaná s útulností, přispívající k výraznému dojmu pohodlí.

Nastavil jsem si řidičovu sedačku na své rozměry a jal se zkoušet místo na druhé řadě sedaček. Fotografie ukazuje, že ani s výškou 184 cm nestrádám nad hlavou ani před koleny; stejně jako dosud je tu opravdu spousta místa a bude se tu jezdit pohodlně. To i díky pečlivě zvolené výšce vyklopené loketní opěrky, která navíc výrazně neomezuje prostor pro kolena a stehna. Cestující ve třetí řadě sedadel budou také mít více prostoru nad hlavou, a to o 15 mm.

Palubní deska je samozřejmě kompletně nová, zachovává si však dvě mohutnější půlky před řidičem a spolujezdcem se zúženým středem. Navzdory tomu, že až 13“ velký displej trčí uprostřed jako upevněný tablet, je design palubovky velmi výrazný a fanouškům dosavadního kodiaqu, k nimž se řadím, se bude líbit.

Trochu horší to může být s přístrojovým štítem. Je samozřejmě 10“ displejem, ale automobilka tu rezignovala na jakoukoliv kapličku. Snaží se ji jen připomínat křidélka po stranách displeje, jejichž účel je ryze designový. Jistým překvapením je také použití již roky známého dvouramenného vzhledu volantu, který se ukázal už před třemi lety v octavii IV. generace.

Zatímco ovšem v octavii jeho chromované linky za slunečného počasí posílají řidiči do očí „prasátka“, u kodiaqu by to nemělo být tak nepříjemné – místo odrazivého chromu je tu matná, kov připomínající linka. Jinak tu není mnoho ploch, které by měly tendenci dělat to stejné, a všechny jsou matné. Líbí se mi také vznášející se kliky dveří, designové napojení dveřních výplní na palubní desku či plynutí středové konzole do středového tunelu plného odkládacích prostor.

Stejně jako se automobilka vyhnula trendu spojovat displeje do jednoho panelu, kvůli kterému si je řada interiérů nových aut dost podobná, nenechala se zlákat ani ovládáním všeho možného včetně klimatizace v displeji. Nutno však dodat, že ta klimatizace a s ní související funkce jsou skoro to jediné, čemu zůstaly fyzické ovládací prvky.

Trojice koleček, nazvaná Smart Dials, slouží, podobně jako u land roverů, k ovládání teploty v jednotlivých půlkách auta a po zmáčknutí k zapínání vyhřívání či ventilace sedaček. Prostřední ovladač funguje jako zkratka k některým funkcím infotainmentu, které je možné si nastavit.

Další výraznou změnou je umístění voliče převodovky „po americku“ na sloupek řízení místo páčky stěračů, které se nyní ovládají na levé páčce.

O 6 cm delší, sedm sedadel zůstává

Délku vozu při bočním pohledu nezdůrazňuje jen design, vůz skutečně narostl o 61 mm na celkových 4.758. Na šířku má vůz 1.864 mm a výška zůstala skoro stejná s hodnotou 1.659 mm. Prostornosti interiéru ovšem dodává také rozvor náprav 2.791 mm.

Díky zvětšené šířce je za vyklopenou třetí řadou sedadel, která samozřejmě zůstává v nabídce, 340 litrů prostoru, o 70 l více než dosud. V pětimístném uspořádání je kufr velký 845 litrů (o 80 l více) a ve dvoumístném přes dva kubíky – 2.035 l (o 30 l více). Pětimístná varianta má zavazadelník v základním uspořádání o objemu 910 litrů (o 75 l více).

Interiér nabídne čtyři porty USB-C k nabíjení mobilů, které dají výkon až 45 W, a také dvě přihrádky pro 15W bezdrátové nabíjení smartphonů. Ty jsou navíc chlazené, aby nedocházelo k přehřívání přístrojů. Poprvé se do kodiaqu dostává také head-up displej, který je k mání na přání.

Ovladače Smart Dials na středové konzoli v sobě mají displeje o průměru 32 mm a jejich obruče, kterými člověk otáčí, mají na dotek příjemnou texturu povrchu složenou z malých pyramidek. Displej uprostřed zobrazuje aktuální funkci ovladače, stisknutím ji lze změnit. Do toho prostředního jde uložit až čtyři zkratky – jakákoliv kombinace hlasitosti infotainmentu, intenzity ventilace, směru proudění vzduchu, chytré klimatizace, jízdních režimů či přiblížení mapy. Mezi ovladači jsou ještě čtyři tlačítka, která aktivují ofuk čelního skla, vyhřívání zadního okna, vnitřní okruh ventilace nebo automatický mód klimatizace.

Čtyři různé interiéry

Na přání budou dostupná také „Top ergonomická přední sedadla“, jak je Škodovka označuje, a právě ta si můžeme prohlédnout na fotkách. Na první dojem jsou velmi pohodlná a kromě užitečné funkce prodloužení sedáku, která zlepší pohodlí zejména na dlouhých trasách, tu je i desítka pneumatických masážních vaků.

Zveřejněné fotografie ukazují dvě ze čtyř dostupných variant interiéru. Verze Loft má šedé látkové čalounění, provedení Lounge nabídne šedé mikrovlákno Suedia se žlutým dekorativním prošíváním, provedení ecoSuite zase má udržitelným způsobem ošetřenou kůži buď v černé barvě s šedým prošíváním, nebo v hnědé barvě.

Provedení Sportline dostane sportovnější sedačky s čalouněním mikrovláknem Suedia a integrovanými hlavovými opěrkami, to vše v černé barvě s šedým prošíváním. Černá je i stropnice a mikrovlákno stejné barvy najdeme i na palubní desce a výplních dveří, volant je zde spotrovní, tříramenný.

Udržitelnost obecně je velkým tématem nového kodiaqu. Všechny textilie čalounění, koberce i strop jsou vyrobeny ze 100 % z recyklovaného polyesteru, interiér Lounge má 40% podíl přírodní vlny a kůže – nikoliv „veganská“ kůže, jiným slovem koženka – je vyčiněna ekologicky šetrným způsobem pomocí zbytků z produkce kávových zrn. Udržitelné materiály našly cestu i na deštník a škrabku na led, které jsou samozřejmě přítomné. Novým prvkem „Simply Clever“ je čistič na displej, který má své místo na středové konzoli.

Infotainment je trvale připojen k internetu, což umožňuje online aktualizace systémů vozu a řadu mobilních služeb. Hodí se to zejména u plug-in hybridní verze Kodiaq iV pro vzdálené ovládání nabíjení či klimatizace. Internetové připojení také umožní snadné přidání funkcí navigace, adaptivního tempomatu, asistenta dálkových světel či dodatečných funkcí pro ambientní osvětlení, pokud byste se až po doručení vozu rozhodli, že vám chybí.

Nově i plug-in hybrid

Nakousnutý plug-in hybrid je jednou z největších novinek palety motorizací kodiaqu. Sestává z 1,5l zážehového čtyřválce a elektromotoru pro systémový výkon 150 kW (204 k), je však pouze předokolkou. 25,7kWh baterie podle automobilky stačí na dojezd přes 100 km a je možné ji nabíjet jak střídavým, tak i stejnosměrným proudem výkonem 11, resp. 50 kW. Zavazadelníku zůstal v plug-in hybridní verzi objem 745 litrů.

Základním benzínem je 110kW (150k) čtyřválec o objemu 1,5 litru, který nabídne technologii odpojování dvou válců při nízké zátěži a běží v Millerově cyklu. Je spojen s mild hybridním ústrojím, pracujícím s 48V elektrosoustavou, která umožňuje vozu plachtit se zcela vypnutým spalovacím motorem.

Vznětový motor pod kapotou je jeden, dvoulitr ve výkonových verzích 110 kW (150 k) a 142 kW (193 k). Všechny motory jsou spojeny se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, jen plug-in hybrid má šestikvalt, a silnější diesel bude stejně jako vrcholové benzínové provedení, k němuž však tisková zpráva neposkytuje žádné informace, v prodeji s pohonem 4x4.

Za zmínku stojí také nové příplatkové odpružení DCC Plus, jehož tlumiče mají nově dva na sobě nezávislé ventily pro řízení komprese a odskoku To umožňuje rychlejší reakce tlumičů a širší rozsah nastavení.

Armáda bezpečnostních technologií

Jaké by to bylo nové auto bez hromady jízdních asistentů a hlídačů, snažících se zlepšit jak aktivní, tak i pasivní bezpečnost. Na stránce té aktivní můžeme mluvit o příplatkových světlometech s technologií LED Matrix či paketu poloautonomní jízdy, který nabídne aktivní vedení v jízdním pruhu ve spolupráci s prediktivním adaptivním tempomatem.

Ten předvídá zatáčky či křižovatky a spolupracuje s Evropskou unií nařízeným inteligentním asistentem rychlosti tak, aby bez použití brzd včas zareagoval na snížený rychlostní limit. Vůz také zvládá sám řídit v dopravní zácpě do rychlosti 60 km/h. Také tu je proaktivní ochrana cestující před nárazem, která hlídá riziko srážky ze všech stran, nebo nouzový asistent, který v případě zdravotního problému řidiče zvládne sám zastavit a pomocí systému eCall zavolat pomoc.

Ve výbavě může být také dálkový parkovací asistent, který se ovládá smartphonem a umožní zaparkovat či vyparkovat prázdný vůz, samočinné nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů či asistent pro manévrování s přívěsem, který také detekuje nepozorné chodce a umí na ně reagovat. Hlídač jízdních pruhů nově detekuje vozidla vzdálená až 90 metrů od auta, což zvyšuje bezpečnost např. na dálnicích. A konečně, vůz může mít až 9 airbagů; sedm včetně centrálního mezi předními sedačkami je standard, další dva jsou boční pro druhou řadu sedadel a jsou za příplatek.

Kromě detailů o silnějším zážehovém motoru také zatím není na světě ceník nového kodiaqu a datum zahájení prodeje. Můžeme tedy jen předpokládat, že se obojí brzy dozvíme.