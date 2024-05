Nová Škoda Octavia po prvních jízdách v Česku: Vaše otázky, naše odpovědi

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Škoda Octavia čtvrté generace je objektivně velmi příjemné univerzální auto pro široké masy. Jedním z mála negativ jsou vysoké ceníkové ceny. Jedná se ovšem o typický fleetový model pro firemní zákazníky, kteří při objednávce dosáhnou na příjemnější částky. A v takovém režimu už octavia rozum dává. Byť ani ona se nevyhýbá nedostatkům, které s ohledem na velikost, vnitřní prostor, přepravní kapacitu a zmíněnou cenu mohou být k zlosti.

Víceprvková zadní náprava

Doposud představené motory 1.5 TSI a 2.0 TDI s 85 a 110 kilowatty a pohonem předních kol má ve všech variantách vzadu klikovou nápravu s vlečenými rameny. Víceprvková náprava bude dostupná až pro motory 2.0 TSI v provedení s pohonem všech kol (150 kW) a výkonné RS se 195 kilowatty. Mimochodem o příchodu plug-in hybridu zatím nebylo rozhodnuto.

Vypínání poloviny válců (ACT)

Tenhle dotaz byl vámi zodpovězen již v diskuzi. Technologie vypínání poloviny válců je dostupná u obou patnáctistovek.

Základní přední světlomety

Na prezentaci bylo překvapivě dost octavií se základními diodovými světlomety vpředu. V jejich případě facelift s výraznou světelnou linkou, která je protažená směrem k dolní části masky chladiče, tolik nevynikne. Ostatně na přiloženém videu se můžete přesvědčit sami.

Infotainment

Nový multimediální systém s 13palcovým displejem (menší verzi s deseti palci jsem nezkoušel) má výrazně rychlejší odezvu a je citlivější na pokyny. Prostředí je prakticky stejné s tím, jaké mají nové generace modelů Superb a Kodiaq a které dostalo také technicky inovované elektrické SUV Enyaq.

V horní levé části máte k dispozici konfigurovatelné piktogramy pro rychlý přístup do vybraných složek. Na jeden stisk si tudíž můžete deaktivovat stop-start, vypnutí upozorňování na překračování rychlosti a udržování v jízdním pruhu zabere dvě ťuknutí.

Osobně bych uvítal, pokud by se přístup do klasického menu v podobě ikonky auta přesunul doprostřed spodní části displeje, kde jsou piktogramy pro domovskou obrazovku, média či telefon. Dávalo by mi to větší logiku.

Smart Dials

Ergonomie interiéru se prakticky nezměnila. Otočné ovladače Smart Dials ze superbu a kodiaqu se minimálně v nejbližší době v kabině Škody Octavia neobjeví. Také volič samočinné převodovky zůstane na středovém tunelu a nepřesune se na sloupek řízení.

RS a manuál

Emise a nižší zájem ze strany zákazníků odstřelily manuální převodovku z Octavie RS. Jejího příchodu se tudíž již nikdy nedočkáme. Otazník visí také nad dalšími variantami RS TDI a PHEV. Podle všeho s nimi Škoda nepočítá. Trend totiž velí zjednodušovat nabídku, čímž si automobilky ulehčují a zlevňují výrobu.

Navíc šestistupňový manuál v RS (a ve škodovkách obecně) nebyl nijak zvlášť záživný a pocitu ze „sportovní“ jízdy alespoň dle mého mínění tolik nepřidával.