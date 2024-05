Za volantem nové Škody Octavia: Po tříválci se nám stýskat nebude

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po delší době se dynamické představení nové škodovky konalo v českých končinách. Omlazené octavie jsme si totiž vyzvedli v Praze a vyrazili s nimi ke Znojmu a následně do malebného Mikulova. České prostředí s nepříliš kvalitním povrchem cest je přitom pro zkoušku podvozku a ovladatelnosti mnohem náročnější než hladké silnice na jihu Evropy.

Abych však naší zemi jenom nekřivdil. I jižní Morava dokáže nabídnout krásně hladký asfalt, za který by se nemuseli stydět ani v Německu či ve Španělsku.

Hlavní změny letošní modernizace představují nové přední i zadní světlomety, přepracovaná přední část s výraznější maskou, výrazně rychlejší multimédia a upravenou nabídku motorů. Všechny změny si můžete připomenout v mém starším článku z letošního února.

Tříválec byl fajn, ale…

Příchod tříválce 1.0 TSI s minulé generaci Škody Octavia vyvolal hlasitou diskuzi, zda automobilka s downsizingem nepřehnala. Agregát o objemu dvou velkých piv ovšem v praxi ukázal, že mu nedělá problémy rozhýbat ani poměrně rozložitý liftback s kombíkem, které rozměrově patří spíše do střední třídy.

Tenhle pohon se v aktuálním, již čtvrtém vydání nejprodávanější škodovky historie neobjevoval již od loňského roku, přičemž definitivně z nabídky octavie zmizel s únorovou premiérou omlazeného provedení.

Jeho roli přebírá podladěná varianta čtyřválce 1.5 TSI s 85 kilowatty se standardním šestistupňovým manuálem, který za příplatek 50.000 Kč u obou karosářských variant můžete nahradit sedmistupňovou dvouspojkou. V případě automatu stejně jako u výkonnější patnáctistovky se 110 kW automaticky dostanete mild-hybridní pohon.

Video se připravuje ...

Za koncem motoru 1.0 TSI u koncernových kompaktů stojí fakt, že se inženýrům podařilo patnáctistovku naladit tak, aby měla ještě nižší emise než menší jednotka. Nový čtyřválec navíc disponuje vyšším točivým momentem 220 Nm (+20), který je přitom dostupný již od nižších otáček (1500 místo 2000).

Technické údaje Škoda Octavia a Octavia Combi (2024) 1.5 TSI 1.5 TSI mHEV 1.5 TSI 1.5 TSI mHev 2.0 TDI 2.0 TDI Motor zážehový čtyřválec vznětový čtyřválec zážehový čtyřválec zážehový čtyřválec vznětový čtyřválec vznětový čtyřválec Zdvihový objem [cm3] 1489 1489 1498 1498 1968 1968 Největší výkon [kW/min] 85/5000-6000 85/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 85/2750-4250 110/3000-4200 Točivý moment [N.m/min] 220/1500-3000 220/1500-3000 250/1500-3500 250/1500-3500 300/1600-2500 360/1600-2750 Vrtání x zdvih [mm] 74,5 x 85,9 74,5 x 85,9 74,5 x 85,9 74,5 x 85,9 81,0 x 95,5 81,0 x 95,5 Kompresní poměr 12,0 : 1 12,0 : 1 12,0 : 1 12,0 : 1 16,0 : 1 16,0 : 1 Převodovka 6 MT 7 DSG 6 MT 7 DSG 6 MT 7 DSG Max. rychlost [km/h] 203 (203) 203 (203) 229 (226) 229 (225) 214 228 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,4 (10,5) 10,6 (10,7) 8,5 (8,6) 8,5 (8,6) 10 8,5 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,2-5,7 (5,3-5,8) 4,9-5,4 (5,0-5,4) 5,2-5,8 (5,4-5,8) 4,9-5,3 (5,0-5,04) - 4,3-4,7 Emise CO 2 [g/km] 118-129 (121-131) 112-122 (114-124) 119-131 (123-133) 111-121 (114-123) - 113-124 Objem palivové nádrže [l] 45 45 45 45 45 45 Pohotovostní hmotnost [kg] 1276-1429 (1291-1481) 1310-1460 (1326-1511) 1278-1436 (1293-1485) 1312-1467 (1328-1516- 1358-1509 1390-1616 Objem zavazadlového prostoru [l] 600-1555 (640-1700) 600-1555 (640-1700) 600-1555 (640-1700) 600-1555 (640-1700) 600-1555 (640-1700) 600-1555 (640-1700) Rozměry d x š x v [mm] 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) 4698 x 2003 x 1470 (4698 x 2003 x 1468) Rozvor [mm] 2686 2686 2686 2686 2686 2686 Cena Selection [Kč] 629.900 679.900 679.900 729.900 679.900 779.900 Cena Top Selection [Kč] 699.900 749.900 749.900 799.900 749.900 8449.900 Poznámka: údaje v závorce platí pro verzi Combi, za které se připlácí 40.000 Kč

Na cestu z Prahy na jih Moravy jsme si vybrali oblíbenou variantu Combi, za kterou se u omlazené Škody Octavia připlácí 40.000 Kč. Vůz se sedmistupňovou dvouspojkou DSG s mild-hybridem rozhodně nepůsobí neduživě. Jakmile s ním jedete lineárně, nemáte s dynamikou sebemenší problém. Ve dvou dospělých s lehčími zavazadly si nejprodávanější škodovka historie poradila s dálnicí i okreskami. Deficit pocítíte až při zatížení.

Když bylo nutné na okreskách předjet pomalejší vozidlo, slabší 1.5 TSI i s plynem na podlaze logicky nezrychluje tak suverénně, jak by se občas hodilo, na základní motor i v takhle rozložitém autě s délkou 4,7 metru si vede velmi dobře. Odhlučnění motoru je sice horší než v druhé generaci Škody Kodiaq, v níž silnější verze se 110 kilowatty přede opravdu velmi jemně a tiše. Docela příjemný zvuk v kabině přesto neobtěžuje.

Největším překvapením pro mě byla spotřeba. Ačkoliv jsme se s kolegou Leošem Káňou ze Světa motoru po cestě nijak neloudali a rychlost udržovali v rámci limitů, na konci cesty na palubním počítači svítilo 5,4 litru na 100 kilometrů, což je hodnota jen o trochu vyšší než u stejně výkonného dieselu 2.0 TDI.

Slabší nafta jako fleetový ideál

Vrcholný diesel 2.0 TDI (110 kW), který mimochodem u čtvrté generace od roku 2020 tvoří 22 % celkových prodejů, jsem měl zarezervovaný na páteční cestu z Mikulova do Prahy. Na autě se ovšem objevila závada, z naftových agregátů jsem tudíž vyzkoušel pouze 85kilowattový základ s šestistupňovým manuálem.

Spojka zabírá o něco ostřeji než u zážehového čtyřválce 1.5 TSI (110 kW), její dávkování je přesto vcelku citlivé. Už po prvních kilometrech jsem si všiml trochu hlučnějšího chodu motoru. Po ševelící patnáctistovce TSI jde o znatelný rozdíl, který ovšem v běžném životě neotravuje.

Video se připravuje ...

Na většině moderních dieselů se mi líbí jejich pružnost, 2.0 TDI (85 kW) není výjimkou. Motor se navíc vcelku ochotně nechává vytáčet a zcela cizí mu není ani trochu ostřejší zacházení, byť před zatáčkami při brzdění drobně cítíte vyšší hmotnost na přední nápravě. Silnice v okolí Znojma jsme opět ve dvoučlenné posádce projížděli svižněji, nechávali vyšší otáčky a nebrali ohled na spotřebu. Přesto jsme po několika desítkách kilometrů dorazili do cíle s průměrem 4,9 l/100 km, což je u verze, která míří prakticky výhradně do firemních flotil, krásné číslo.

Než přijde 2.0 TSI

Do příchodu dvoulitrového benzinu ve verzích 150 kW s pohonem 4x4 a RS se 195 kilowatty představuje zážehová patnáctistovka se 110 kW prozatímní vrchol mezi motory TSI. Na rozdíl od slabšího provedení jsem vyzkoušel manuální převodovku s šesti stupni, jejíž dráhy by za mě mohly bát ještě lépe vymezeny. Občas člověk některé rychlosti netrefil na první dobrou, ale to známe ze všech koncernových aut s touhle skříní.

Díky snadnějšímu vytáčení se s motorem 1.5 TSI rozjíždí příjemněji než s výše zmíněným dieselem. Lehký čtyřválec v přídi v zatáčkách přesně kopíruje stopu. Agregát hezky zatahuje hlavně od středních otáček, žádný velký problém mu ovšem nedělá ani ustálená jízda v nižších patrech otáčkoměru. Abyste ale z patnáctistovky dostali to nejlepší, musíte při předjíždění podřadit klidně o dva stupně a udržovat ji nad 3000/min.

Ačkoliv jsme cestou zpátky do Prahy udržovali svižnější tempo na hranici rychlostních limitů, silnější varianta 1.5 TSI si přesto podle palubního počítače vystačila s necelými šesti litry na sto kilometrů.

Navzdory 18palcovým kolům není Škoda Octavia ani na standardním podvozku bez adaptivních tlumičů pérování nijak zvlášť tvrdá. Naopak nerovnosti tlumí velmi schopně. Řízení zůstává lehčí i ve sportovním režimu.