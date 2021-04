Nová Škoda Octavia v Rusku: Jiné motory, osmistupňový automat a nižší ceny

Octavia, která se také vyrábí v ruském závodě v Nižním Novgorodu, je v největší zemi světa aktuálně dostupná jen jako liftback. Zákazníci mají k dispozici tři zážehové motory, z českého pohledu také zajímavé, a tři výbavové linie.

Základní jednotku představuje atmosféricky plněný čtyřválec 1.6 MPI - tedy motor, který už nějakou dobu Škoda (nejen) v Česku nenabízí - o výkonu 81 kW (110 k) kombinovaný s šestistupňovou automatickou převodovkou. Manuál dorazí později.

Nejlevnější provedení Active Plus s touto motorizací stojí 1.473.000 rublů, což je v přepočtu asi 429 tisíc korun. Prostřední výbava Ambition Plus vyjde na 1.563.000 rublů (zhruba 456 tisíc korun), verze Style Plus na 1.764.000 rublů (514 tisíc Kč). S ručně řazenou pětistupňovou převodovkou pak jistě bude základní motorizace ještě o něco levnější.

V Česku je momentálně nejdostupnější akční model s tříválcem 1.0 TSI o výkonu 81 kW a manuální převodovkou za 456.900 Kč, ve standardním ceníku pak základní provedení ve výbavě Active najdeme za 493.900 Kč.

Uprostřed ruské nabídky motorů nalezneme přeplňovanou 1.4 TSI o výkonu 110 kW (150 k), další jednotku, která u nás dostupná není. A to samé platí o osmistupňové samočinné převodovce, kterou ruští zákazníci mohou k jedna-čtyřce zvolit. Kromě automatu je k mání také šestistupňový manuál.

Ceny začínají na částce 1.476.000 rublů (430 tisíc Kč) u základní výbavy s ručně řazenou převodovkou a končí (bez příplatků) na 1.824.000 rublů (531 tisíc Kč) u Style Plus s automatem.

Vrcholnou motorizaci představuje dvoulitrové TSI o výkonu 140 kW (190 k), které je k dispozici výhradně se sedmistupňovým DSG a ve výbavách Ambition Plus a Style Plus. Vyjde na 1.929.000 rublů (562 tisíc Kč), respektive 2.130.000 rublů (621 tisíc Kč).

Pro srovnání - v Česku zákaznici mohou zvolit 2.0 TSI o výkonu 140 kW ve spojení s DSG a pohonem všech kol, cena startuje na 746.900 Kč za výbavu Ambition.

Ale zpet do Ruska. Tamní základní verze Active Plus by měla nabídnout například LED světlomety, tempomat, vyhřívaná přední sedadla, klimatizaci nebo infotainment s 8palcovým displejem.