Od 50. let minulého století, kdy automobilka Toyota začala s modelovou řadou Crown, nabývaly tyto vozy řady tvarů. V současnosti, v šestnácté generaci, sem patří tři crossovery a jeden sedan. A právě ten se nyní odhalil, silně připomínaje vodíkový model Mirai.

Není to náhoda, samozřejmě. Vodíkové pohonné ústrojí právě z druhé generace mirai je jednou ze dvou variant, jak můžou japonští zákazníci sedan Crown pořídit. Příliš detailů jsme se nedozvěděli, až na to, že tříminutové tankování vodíku dodá energii až na 820 km jízdy. Z mirai však víme, že elektromotor, který pohání zadní kola vozu, dává 134 kW (182 k) a 300 Nm, což stačí ke zrychlení na stovku za 9 sekund a nejvyšší rychlost 175 km/h.

Druhou variantou je nový full hybrid, který se skládá z 2,5l zážehového čtyřválce a dvou elektromotorů. Toyota mu říká Multi-Stage Hybrid System a výhodou je, že plný systémový výkon je k mání od rychlosti jízdy 43 km/h, níž než dosud. Také se i ve vysokých rychlostech otáčky spalovacího motoru drží nízko, což má pomáhat tišší a úspornější jízdě. Jaký je celkový výkon či spotřeba, se však nedozvídáme.

V obou variantách je nový sedan Crown opravdu velkým autem s délkou 503 cm, šířkou 189 cm a výškou 147 cm. Téměř přesně třímetrový rozvor náprav také slibuje spoustu místa v kabině; Toyota uvádí, že crown může díky tomu fungovat i jako auto s osobním řidičem. Zadní místa k tomu jsou uzpůsobena také neupřesněnými „relaxačními možnostmi“ a roletkami na oknech.

Vůz nabízí také adaptivní odpružení, které „zajišťuje, že se nerovnosti povrchu vozovky nepřenesou na osádku“. Podvozek také minimalizuje vibrace a naklánění v zatáčkách; jakou technologií konkrétně, se nedozvídáme.

Toyota chce v Japonsku prodávat 600 kusů měsíčně v cenách od 8,3 milionu jenů (1,28 milionu korun) za vodíkové provedení a 7,3 milionu jenů (1,12 milionu korun). Jakkoliv lákavý by sedan Crown mohl být pro řadu evropských zákazníků, s importem nepočítejme.

Do USA se ale možná dostane – jiné modely řady Crown tam v nabídce jsou – což by znamenalo, že by existoval i s volantem na správné straně a na českých silnicích by ho tak bylo snazší řídit. Individuálními dovozy z USA se zabývá řada firem, jen v takovém případě rozhodně nepočítejme s tím, že koncová cena bude tak zajímavá, jako v Japonsku.