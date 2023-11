S Toyotou Mirai je nutné počítat. Jak se jede na vodík?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Toyota ve své vizi udržitelné společnosti chápe vodík coby životaschopný zdroj pro dopravu a ukládání energie. Vodík podle ní má potenciál zprostředkovat mobilitu s nulovými uhlíkovými emisemi.

Vývoj elektromobilů na vodíkové palivové články zahájila Toyota v roce 1992 a v roce 2014 úspěšně uvedla na světové trhy sedan Mirai.

Toyota úspěšně upravila svoji základní koncepci hybridního pohonu s cílem vyrábět hybridní elektrické vozy (HEV), plug-in hybridy (PHEV), bateriové elektromobily (BEV) a počínaje modelem Mirai také auta na palivové články (FCEV).

Dojezd 650 kilometrů

Na roadshow ukazuje i Mirai poslední generace – vůz, jenž posouvá technologii FCEV na vyšší úroveň a má potenciál lépe oslovit emoce zákazníků ve smyslu dynamiky, moderního stylistického ztvárnění a atraktivnějších jízdních schopností.

Díky systému palivových článků, jenž byl od základu přepracován, chytrému obestavění prostoru a vytříbené aerodynamice se podařilo prodloužit jízdní dosah na 650 kilometrů, přičemž vozidlo neprodukuje žádné jiné emise než čistou vodu.

Odraz k zábavné budoucnosti

„Vzali jsme si k srdci názory zákazníků a Mirai jsme od základů přepracovali s cílem vytvořit takový vůz, který by lidé toužili vlastnit. Základem vývojové koncepce byl Odraz k zábavné budoucnosti. To znamená, že cílem vývoje Mirai bylo vytvořit atraktivní vozidlo s jednoznačně svébytným charakterem a emočním rozměrem,“ říká hlavní konstruktér Jošikazu Tanaka.

Ano, jedním z hlavních cílů u nové Mirai bylo účinněji upoutat emoce, aby výsledný vůz zaujal nejen svými ekologickými parametry, ale i vzhledem a jízdními schopnostmi. Modernější a nepřehlédnutelný design využívá novou podvozkovou platformu GA-L a nejnovější technologie FCEV od Toyoty.

Tři cíle

Co se exteriéru týče, bylo třeba naplnit tři cíle:

Nové aerodynamické proporce – nižší a širší platforma s pohonem zadních kol a pneumatikami větších rozměrů.

Rozkročený postoj při pohledu zpředu i zezadu a nízké těžiště – postoj vyjadřující stabilitu a přilnavost k povrchu vozovky, s čelním bodem přídě posazeným níže než světlomety. Nízké těžiště je zdůrazněno výliskem pod nárazníkem a dalšími prvky v oblasti exteriéru.

Design přecházející od křivek ke hmotě s cílem vyjádřit svébytný charakter – namísto charakteristických křivek se zde uplatňuje tvarování samotné karoserie, která je od pohledu krásná díky přechodům mezi povrchy a kontrastním stínům.

Uvolněný charakter

Kabina Mirai je postavena na koncepci s využitím propracovaných komponent a velkorysých křivek obklopujících každého z členů posádky. Ukazatele i ovládací prvky jsou soustředěny do přístrojového štítu, jehož uspořádání maximálně usnadňuje ovládání vozu.

Snahou týmu návrhářů bylo popřít tradiční chápání pojmu „pokročilý/moderní“ ve smyslu chladného a jednoduchého, a tak použili kombinaci měkké kůže, materiálů a kovových textur k vyjádření uvolněného charakteru nové Mirai se zábavnými jízdními vlastnostmi.

Kokpit tvoří otevřený prostor, jenž však posiluje soustředění za volantem tím, že sjednocuje obrazovku multimédií s přístrojovým štítem před řidičem.

Sladění designu se odráží v malých rozměrech a jednotné velikosti i tvaru ovládacích spínačů s vyklenutými povrchy, které usnadňují stisk bez nutnosti odklánět zrak. Kvůli snadnému ovládání jsou všechny prvky seskupeny do samostatných zón podle funkce.

Systém palivových článků

Mirai je postavena na modulární podvozkové platformě GA-L, čímž bylo možné opustit čtyřmístné uspořádání s pohonem předních kol a přejít na pohodlný pětimístný model s poháněnými koly zadní nápravy.

Nová generace je v porovnání s předchůdcem delší (+85 mm) a širší (+70 mm). Nabízí i delší rozvor (+140 mm), ale současně nižší karoserii (-65 mm). Rovněž narostl rozchod předních i zadních kol (+75, resp. +60 mm).

Díky platformě GA-L bylo možné změnit zástavbu sady palivových článků a komponent hnacího ústrojí ve prospěch efektivnějšího využití prostoru. Výsledkem uvedených změn je prostornější kabina a lépe vyvážený podvozek. Důležité je i to, že bylo možné zabudovat hned tři vysokotlaké vodíkové zásobníky, a zvýšit tím kapacitu paliva i jízdní dosah – o 30 %.

Zásobníky jsou uspořádány do tvaru „T“ – nejdelší je umístěn podélně uprostřed pod podlahou vozidla, zatímco dva menší zásobníky jsou příčně pod zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Nádrže dohromady pojmou 5,6 kg vodíkového paliva. Jejich umístění rovněž přispívá k nízkému těžišti vozu.

Nová architektura také dovolila přesunout zbrusu nový vodíkový palivový článek z dřívějšího místa pod podlahou vozidla na jeho příď, kde je typicky motorový prostor), zatímco kompaktnější vysokonapěťová baterie společně s elektromotorem se nyní nachází nad zadní nápravou.

Zásobníky využívají pevnější vícevrstvou konstrukci a vykazují vysokou efektivitu ve smyslu kapacity a celkové hmotnosti – podíl vodíku na celkové hmotnosti paliva a zásobníků činí 6 %.

Vysokonapěťová baterie

Nová Mirai používá vysokonapěťovou lithium-iontovou baterii, která nahrazuje baterii typu NiMH předchozího modelu. Díky vyšší energetické hustotě i přes menší rozměry vykazuje vyšší výkon a lepší ekologické parametry.

Modul obsahující 84 článků nabízí jmenovité napětí 310,8 V a kapacitu 6,5 Ah (NiMH předchůdce 244,8 V, resp. 4,0 Ah). Menší rozměry baterie dovolují zástavbu za zadní sedadla bez zasahování do zavazadelníku. Optimalizace se týká i vedení chladicího vzduchu s nenápadnými vstupními otvory po obou stranách zadních sedadel.

Jak jezdí?

Podvozková platforma GA-L přináší výhody v podobě nižšího těžiště, lepších charakteristik setrvačnosti a výrazně vyšší tuhosti karoserie, což se souhrnně odrazilo ve velmi dobrých dynamických schopnostech vozu.

Po přesunutí sady palivových článků z prostoru pod podlahou na příď vozidla, respektive baterie a elektromotoru nad zadní nápravu, se vůz chlubí rozložením hmotnosti mezi nápravami v poměru 50:50 ve prospěch stability a projevu připomínajícího koncepci s motorem umístěným vpředu.

Ke zvýšení tuhosti karoserie přispěly podpěry a výztuhy s využitím hliníku a ultra vysokopevnostní oceli v zájmu zachování nízké hmotnosti vozidla.

Z klíčových vylepšení jmenujme dodatečné výztuhy v předním prostoru karoserie, použití hliníku litého pod tlakem u věží zavěšení předních kol, větší průřez dveřních prahů pro větší tuhost v krutu i ohybu a prstencovou konstrukci k vyztužení v oblasti přístrojového panelu a pod čelním oknem.

Vyšší výkon zprostředkovaný sadou palivových článků a baterií Toyoty Mirai znamená hladký a lineární rozjezd z místa, stejně tak jako zrychlování sladěné s úhlem sešlápnutí akceleračního pedálu. Hnací moment a maximální zátah přichází ihned po sešlápnutí akcelerátoru; výrazné zlepšení křivky pružného zrychlení vozu přináší řidiči ještě příjemnější zážitek za volantem.

Jízda v mimoměstském provozu se vyznačuje uvolněným charakterem a vynikající odezvou za všech rychlostí. Vyvážený postoj nové Toyoty Mirai v kombinaci s agilním zrychlováním lze naplno využít při zdolávání zatáček a serpentin.

Po navolení režimu brzdění při rekuperaci lze simulovat efekt brzdění motorem jako u vozidel s manuální převodovkou. V takovém případě vůz intenzivněji zpomaluje a rekuperuje více energie při současné regulaci rychlosti, např. v táhlých klesáních. Funkci lze jednoduše deaktivovat sešlápnutím pedálu akcelerátoru.

Mirai díky výkonové posile akceleruje z nuly na sto za devět sekund, nejvyšší rychlost činí 175 km/h.

I přes nárůst výkonu se podařilo snížit spotřebu paliva: v kombinovaném cyklu podle metodiky WLTP činí spotřeba 0,79 kg/100 km s 19" koly, respektive 0,89 kg/100 km s 20" koly. Snížením spotřeby paliva a zvětšením celkové kapacity tří vodíkových zásobníků se současná Mirai chlubí i delším maximálním dojezdem: 650 km. Samotné tankování je jednoduché a nemělo by zabrat více než pět minut.

Jízda po Česku pokračuje

Koncem září Toyota odstartovala roadshow po svých dealerstvích. Má jednadvacet zastávek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Představuje v nich všechny čtyři druhy alternativních pohonů, které aktuálně nabízí. Vedle Mirai je to česká premiéra nové Toyoty C-HR reprezentující plně hybridní pohon. Pak ukazuje nový Prius demonstrující plug-in hybridní technologii. A bateriový elektromobil zastupuje Toyota bZ4X. „Během roadshow se lidé dozvědí informace o jednotlivých pohonech a technologiích. Všude jim jsou k ruce prodejci a vyškolený personál i dotykové informační tabule detailně vysvětlující jednotlivé technologie,“ říká Michal Velička, marketingový manažer Toyota ČR. S výjimkou nové generace C-HR jsou všechny zmíněné modely k dispozici nejen k prohlédnutí, ale i k testovacím jízdám. Více na toyota.cz/roadshow.

Program Toyoty roadshow

Mirai na olympiádě

Pro olympijské hry v Paříži 2024 Toyota dodá 500 vozů Mirai. Budou součástí oficiálního vozového parku. Využívat budou vodíkové palivo vyráběné z obnovitelných zdrojů, které dodá společnost Air Liquide, oficiální sponzor paliva pro olympijské a paralympijské hry v Paříži 2024. „Během her v Paříži 2024 ukážeme svoji inovativní schopnost vyvíjet různorodá řešení mobility s vodíkovým pohonem. Ukázkou této cesty bude právě Mirai společně s dalšími produkty. S organizačním výborem her v Paříži 2024 máme společné ambice, a to co nejvíce snížit dopady her na životní prostředí prostřednictvím stoprocentně elektrifikované flotily osobních vozů,“ říká Cédric Borremans, vedoucí divize olympijských a paralympijských her ze společnosti Toyota Motor Europe.