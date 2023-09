Na počítání bodykitů pro Toyotu GR86 z řad různých výrobců by nám už možná nestačily ani prsty na všech končetinách. Ten od japonského Aimgainu ale určitě stojí za zmínku. Sportovní kupé z Japonska po něm totiž vypadá nejen agresivněji, ale dostává také novou tvář.

V přední části vozu vymyslel Aimgain nový splitter, který ke karoserii perfektně padne. Pokud je vám splitter málo, můžete si zakoupit celý přední nárazník. Přední světlomety mají kryt v barvě karoserie, což je zužuje a GR86 dostává nový, agresivnější vzhled.

Při pohledu z boku si můžeme všimnout nových bočních prahů kooperujících s předním splitterem a pětipaprskových osmnáctipalcových kol Weds Sport RN-05M. Za nimi se skrývají červeně lakované brzdové třmeny s logem Aimgain.

Porci agresivity si bodykit Aimgain GT přenáší také do zadní části sportovního kupé. Nové je zde velké zadní křídlo, díky kterému nyní model GR86 vypadá, jakoby byste si ho sestavili v počítačové závodní sérii Need For Speed. Křídlo není povinností, variantou je totiž méně nápadný spoiler v černé barvě. Nesmíme zapomenout na nepřehlédnutelný zadní difuzor a nové titanové koncovky výfuku.

Do úprav motoru se společnost nepouští. Nadále je pod kapotou 2,4litrový atmosférický čtyřválec o výkonu 172 kW (evropská verze). Ceny jednotlivých dílů nebo kompletní sady bodykitu Aimgain GT prozatím japonský úpravce nenabízí. U původní verze bodykitu Aimgain Sport v přepočtu zaplatíte přibližně 270 tisíc korun, ostřejší verze tak bude o pár desítek tisíc korun výše.