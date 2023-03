Nové Lamborghini LB744 poodhaluje kokpit a hybridní jízdní režimy

Automobilka Lamborghini se nijak netají vývojem nástupce modelu Aventador, který bude osazen hybridní technikou. Ba naopak. Před pár týdny se pochlubila novou pohonnou jednotkou, po které přidala i pohled na lehké a tuhé šasi s označením „monotrup“. A nyní v odhalování vozu, který zatím známe pod označením LB744, pokračuje pohledem do kabiny.

Na úvod ale připomeňme, že novinka bude osazena 6,5litrovým motorem V12, který bude doplněn o tři elektromotory. Výkon spalovacího motoru by se měl pohybovat kolem 825 k a 725 Nm točivého momentu, s elektrickou asistencí pak vůz nabídne kombinovaný výkon až 1015 koní. Značka přitom zachovává tradiční pohon všech kol, přední náprava však bude poháněna dvojicí elektromotorů, zatímco zadní kola budou poháněna motorem V12 s asistencí elektromotoru.

Půjde tedy o komplexní systém, který nabídne možnost i čistě elektrické jízdy s pohonem všech kol. Pro maximální využití potenciálu vozu však automobilka připravila rovnou 13 jízdních režimů, které by měly řidiči nabídnout unikátní jízdní zážitek. Důraz by ale tentokrát kladen i na ekologii.

V ukázce tak automobilka prezentuje například jízdní režim Città Hybrid, určený především pro jízdu po městě, který by měl zaručit prakticky nulovou spotřebu i emise. Vůz využívá pouze elektromotory, čímž se jeho výkon omezí na 180 koní. Nastavení podvozku se přepne na maximální komfort, nastavení aerodynamiky by mělo zajistit co nejmenší odpor a jízda bude doprovázená nezvyklým tichem.

Ve sportovním režimu Strada Hybrid bude vůz připraven pro každodenní používání s dávkou sportovnosti. Pohonné ústrojí nabídne vyšší výkon, aktivní aerodynamika bude nastavena pro lepší agilitu a převodovka bude mít rychlejší reakce. Řidiči se tak mohou těšit na plynulý nástup výkonu, jízdní komfort a chybět nebude ani stabilita pohonu všech kol.

Po přepnutí do režimu Sport Recharge slibuje automobilka maximum zábavy, skvělou ovladatelnost i přesnost a také rychlé dobíjení baterie díky běžícímu motoru V12 a rekuperaci prostřednictvím elektromotorů na přední nápravě. Maximum z potenciálu vozu pak řidič dostane v režimu Corsa Performance, určeném především na okruhy, kdy bude dostupný plný výkon 1015 koní, režim Launch Control a zřejmě bude možné i plně vypnout různé bezpečnostní asistenty.

K pohonu všech kol s elektromotory na přední nápravě se navíc sluší dodat, že nový model LB744 bude využívat i systém vektorování točivého momentu, který bude využívat právě elektromotory na přední nápravě. Brzdy by se měly zapojovat až v momentě, kdy to bude nezbytně nutné, čímž chce automobilka dosáhnout přirozenějšího jízdního projevu i lepších výkonů vozu. Máme se tak na co těšit.