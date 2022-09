Nové Pagani oficiálně: Skutečná utopie s V12 a manuálem!

Společnost Pagani Automobili S.p.A. byla Horaciem Paganim založena již v roce 1992, tedy před třiceti lety. Nyní představila teprve svůj třetí model v pořadí – Utopia (C10). Předcházely mu modely Zonda (C8) a Huayra (C9), přičemž druhý jmenovaný vůz byl odhalen v roce 2011. Novinka tedy přichází po jedenácti letech. U malosériových výrobců se životní cykly modelů holt vyvíjejí jinak.

Utopia… V dnešní době to tak trochu utopie je. Díváte se totiž na převážně analogové auto s vidlicovým dvanáctiválcem a manuální (!) převodovkou. Během přípravy modelu se Horacio Pagani nespoléhal jen na své nápady, ale prý se vyptával také svých přátel, především milionářů se sbírkami drahých a rychlých aut, co jim v jejich garážích stále chybí. Většina z nich prý zmiňovala jednoduchost, nízkou hmotnost a požitek z řízení. Proto se Pagani rozhodl jít proti proudu, zachovat vidlicový dvanáctiválec bez elektrifikace a spojit ho s manuální převodovkou. Kdo by fakt potřeboval, v nabídce je i "automatizovaný manuál". Suchou hmotnost vozu se podařilo dostat na 1.280 kg.

Tisková zpráva začíná slovy samotného Horacia Paganiho: „Přes čtyři tisíce stylistických kreseb, deset maket, jeden model do větrného tunelu, dvě makety v měřítku 1:1 a nespočet nápadů, zkoumání a experimentů provedených na osmi kompletních prototypech stálo za týmovým úsilím, které trvalo více než šest let. Věnovali jsme svoji vášeň, snahu a oběti do tvorby něčeho nadčasového a špičkového ve smyslu techniky.“

Při návrhu vzhledu auta v Pagani Automobili vycházeli z dosavadních produktů značky, především lze v křivkách Utopie zahlédnout model Zonda. Tisková zpráva hovoří také o celé řadě abstraktních vzorů a inspirací, ale zajímavá je například zmínka o tom, že se některé barvy a materiály inspirovaly 50. a 60. lety minulého století. Kromě nadčasovosti byl kladen důraz také na aerodynamiku a Pagani se chlubí tím, že Utopia nepotřebuje přidané spojlery a křidélka, protože všechna aerodynamická řešení – včetně těch aktivních – jsou zakomponována do designu vozu.

Kované disky kol mají turbínově tvarovanou karbonovou část, jejímž účelem je odvádět horký vzduch od brzd a omezovat turbulence pod vozem. Za disky jsou vidět také odlehčené brzdové třmeny odvětrávaných karbon-keramických brzd – šestipístkové vepředu a čtyřpístkové vzadu. Kola mají mimochodem průměr 21“ vepředu a 22“ vzadu, přičemž obouvají pneumatiky Pirelli PZero Corsa, alternativně Pirelli SottoZero pro jízdu v nízkých teplotách, které byly navrženy speciálně pro Utopii. Na přední nápravě mají rozměr 265/35 R21 a na zadní 325/30 R22. Kromě toho nesmí chybět ani pro Pagani typická čtveřice koncovek titanového výfuku umístěná uprostřed zádi.

Zatímco Huayra spoléhala na takzvaná racčí křídla, dveře Utopie se otevírají směrem vzhůru a do strany. Snaha o nadčasovost se promítla i do interiéru, kde byste těžko hledali dnes tolik oblíbené dotykové obrazovky. Jediný displej kompaktních rozměrů se nachází mezi kruhovými budíky otáčkoměru a rychloměru. Všechny ostatní ukazatele a ovládací prvky jsou analogové. Ať už si jinak myslíte o designu cokoliv, tohle zaslouží potlesk.

Volant je vyroben z jediného kusu hliníku a z jednoho kusu kovu jsou udělány také jednotlivé pedály. Zřejmě nejpřitažlivější částí interiéru je však řadicí páka s odhaleným mechanismem. Manuál v autu podobného kalibru je dnes již téměř nemyslitelný, ale to Pagani nezastavilo. Při bližším pohledu na hlavici zjišťujeme, že převodovka disponuje sedmi stupni pro jízdu vpřed. Zároveň jde o typ dog-leg, kde se jednička řadí směrem doleva a dolů. Doleva nahoru se zde řadí zpátečka. Lehké a kompaktní ústrojí pro Pagani vyvinula společnost Xtrac.

Motor stále pochází od Mercedesu-AMG, což znamená V12 o objemu 5.980 cm3 přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Jednotka prošla dalším vývojem a je ještě výkonnější, než byla v okruhové Huayře R. Konkrétně dvanáctiválec produkuje 635 kW (864 k) při 6.000 ot/min a 1.100 Nm v rozmezí od 2.800 do 5.900 ot/min. Pagani, krom vyššího výkonu, slibuje také vyšší otáčky, větší pružnost a schopnost splnit i ty nejpřísnější emisní limity.

Základem vozu je karbonový monokok, který známe už z předchozích modelů Pagani, avšak pro Utopii byl dále vylepšen. Upraven byl například způsob splétání karbonových vláken a použity jsou nové kompozitní materiály jako Carbo-Titanium a Carbo-Triax. Výsledkem je zvýšení tuhosti o 38 procent. Lichoběžníkové zavěšení kol pak spoléhá na slitinu hliníku používanou v letectví, včetně vesmírných letů, a vychází z řešení vyvinutého pro okruhovou Huayru R. Optimálnímu chování auta ve všech jízdních podmínkách mají pomáhat také elektronicky kontrolované tlumiče.

A přestože se na společnosti vyrábějící auta ve velmi nízkých počtech vztahují určité výjimky z bezpečnostních předpisů, Horacio Pagani se Utopii rozhodl připravit na splnění i těch nejpřísnějších. Novinka proto od začátku vývoje prošla více než 50 nárazovými zkouškami a po bezpečnostní stránce získala celosvětovou certifikaci.

Pagani Utopia vznikne v pouhých 99 kusech, ale nemusíte hned běžet kontrolovat stav svého konta. Všech 99 exemplářů totiž už zná své budoucí majitele. Ale jak je u Pagani tradicí, časem pravděpodobně vznikne také otevřené provedení modelu a několik speciálních verzí. O těch ale tisková zprávě pochopitelně zatím nehovoří. Cena bez daně je prý 2,17 miliony euro, tedy v přepočtu 53,2 milionů korun.