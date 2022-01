Pagani Zonda stále žije, nyní prý vzniká údajně poslední kus

Supersport Pagani Zonda, první verze s označením C12, byl poprvé představen již na ženevském autosalonu v roce 1999. Od té doby automobilka představila několik verzí, přičemž několik z nich již mělo být tou poslední. Nikdy to ale tak úplně nevyšlo.

V posledních letech pak automobilka postavila několik modelů v rámci tzv. 760 Series, přičemž každý z nich měl být postaven na zakázku pro vybraného zákazníka. Tvorbou dalšího zakázkového kusu se pak nyní pochlubil LMM Design, přičemž nový Pagani Zonda 760 Roadster by měl být pátým a posledním kusem v rámci 760 Series.

Prohlášení přitom vyvolalo jisté zmatení, neboť v rámci 760 Series již vzniklo přes 20 vozů. LMM Design ovšem v komentářích u svého příspěvku na instagramu dodává, že skutečná série 760 by měla být tvořena pouze čtyřmi vozy (760 RS, 760 LH, 760 KAQ a 760 Viola), přičemž pátým by se měl stát právě 760 Roadster. Zbytek jsou pak jedinečné vozy, které by se do této řady zřejmě neměly započítávat.

Bez ohledu na zmatky kolem „poslední“ Zondy a počtu vozidel v rámci 760 Series je jisté, že půjde o velmi zajímavý stroj. LMM Design už sice pracovali na několika projektech Zonda, nyní stavěný 760 Roadster by však měl být prví Zondou, kterou LMM Design vytvoří do posledního detailu v úzké spolupráci s automobilkou.

Bližší specifikace vozu budou teprve upřesněny, LMM Design ale zveřejnili alespoň malou ukázku v rámci novoroční grafiky a snímků z výroby. Současně padla informace, že vlastníkem vozu by měl být dlouholetý klient LMM Design, takže 760 Roadster zřejmě skončí v dobré společnosti.

Snímky z výroby pak ukazují karbonový monokok vozu nebo instalaci motoru do zadního rámu. Pod kapotou by se přitom podobně jako u ostatních vozů v rámci série 760 měl zabydlet 7,3litrový motor V12 z dílny Mercedes-AMG, který nabízí výkon okolo 559 kW (cca 760 k) a 780 Nm točivého momentu.

Finální představení vozu by mělo proběhnout v roce 2022, stále si na něj však můžeme počkat ještě několik měsíců. Je tak docela možné, že jeden z posledních modelů Zonda bude představen až po uvedení nového modelu Pagani, který zatím nese kódové označení C10.

Pod kapotou nového modelu by přitom měl být twin-turbo přeplňovaný 6,0litrový motor V12, opět z dílny AMG, který by mohl nabízet o 22 až 30 kW vyšší výkon než model Huayra. Automobilka pak plánuje postavit cca 280 až 300 kusů modelu C10, přičemž pro všechny z nich už údajně našla kupce.