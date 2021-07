Nové podvody s ojetinami: Stáčení kilometrů byl ještě čajíček

Za posledního půldruhého roku jsme už mnohokrát psali o nedostatku kvalitních ojetin a růstu cen těch zbývajících. Však taky autobazary hlásí za poslední týdny rekordní prodeje. Jenže současně varují před nevítanými novinkami, které na trhu sledují – stále častěji se majitelé snaží šidit. Chtějí třeba prodat auta, která už jim nepatří. Pokud je zájemci v dobré víře koupí, přijdou o vozy i peníze.

Prověřujte sami!

„V důsledku pandemie koronaviru obecně přibylo podvodů s ojetými auty, ať už jde o stáčení tachometrů, zatajování havárií, omlazování vozů, nebo uvádění falešného původu,“ uvádí Barbora Minksová ze společnosti Cebia, která se už roky zabývá prověřováním historie vozidel.

V souvislosti s novými trendy upozorňuje zejména na snahy prodat auta v exekuci, na což není tak snadné přijít. Rozhoduje tam zejména rychlost, s jakou dlužník „své“ auto prodává. „Měsíčně zaznamenáme desítky pokusů o takový podvod. Z pohledu kupujícího se jedná o závažnější podvod, než je například stáčení tachometrů, z toho důvodu, že v tomto případě je mu vozidlo odebráno bez náhrady a on tak o něj přichází. A také o peníze,“ varuje Minksová s tím, že pravděpodobnost vymožení kupní ceny zpět od majitele je prakticky nulová.

Rovněž Jindřich Topol ze sítě bazarů AAA Auto potvrzuje, že z přibližně 1200 vozů, které každý týden vykoupí, se minimálně u tří desítek objeví nějaký právní problém. Typicky právě exekuce na původního majitele, takže nesmí vůz prodat.

Svět motorů 29/2021

Jistota není nikdy

Aspoň nějakou naději před koupí auta v exekuci dává pořízení v bazaru. Jenže ani to není zcela zaručené! „Takové vozy jsou často prodávány napřímo jejich majiteli, tedy fyzickými osobami v exekuci. Případně bývají spíše v komisním prodeji. Ale samozřejmě i bazar nebo individuální prodejce vozidel může nevědomky takové auto vykoupit a přenést finanční zátěž na sebe,“ připouští Barbora Minksová s tím, že zákazník by v případě odhalení vymáhal dlužnou částku po autobazaru.

Ačkoliv bazary mají možnost už pět let si prověřovat exekuce v placené službě, občas nějaké takové auto sítem projde. „Pohybuje se to v jednotkách kusů ročně. Pro běžného spotřebitele, který si kupuje auto na ulici, je ale prakticky nemožné, aby auto prověřil na takové úrovni jako my. V České republice jsme za poslední dobu zaznamenali několik vozů, které byly v zástavě u jiné společnosti, a přesto se nám je někdo pokusil prodat,“ připouští Jindřich Topol ze sítě AAA Auto s tím, že u ojetin dovezených z ciziny stále převládají podvody se stočenými kilometry nebo zatajenými totálními haváriemi.

Právě v důsledku rostoucích podvodů s exekucemi uvolnila společnost Cebia i pro běžné zákazníky službu prověřování exekucí. Není to sice zdarma, ale ve srovnání s riziky se investice za 49 Kč jeví jako rozumná – online z mobilu a odkudkoliv. Na webových stránkách Exekutorské komory je jinak výpis exekucí původního majitele za 60 Kč, na pobočkách nebo poště o desetikorunu levnější.

Poslanci, konejte!

K dalším oblíbeným „podvodům“, které nadělají protistraně těžkou hlavu, patří nepřevedení vozu na své jméno po koupi. Mnozí chytráci se tím snaží šetřit na povinném ručení nebo pokutách. A často se jim to vede.

Asociace autobazarů proto už několik měsíců apeluje na poslance k přijetí novely zákona, která má vyřešit přeregistrace vozidel mezi majiteli. Stávající znění sice dává možnost přehlásit vozidlo i bez kooperace druhé osoby, jenže v praxi je to neuskutečnitelné kvůli povinnosti absolvovat evidenční kontrolu – jenže jak to udělat, když po prodeji už nemáte v ruce auto ani klíče, ale jen kupní smlouvu? „Dnes je provozovatelem ten, kdo je v registru silničních vozidel zapsán jako vlastník vozidla. Na něj chodí pokuty za přestupky. Pokud nový majitel nesplní povinnost dohlásit auto v registru vozidel na sebe, stále je uvedeno na původního majitele. Bývalý vlastník nemá možnost domoci se změny zápisu v registru vozidel,“ zlobí se Filip Kučera ze společnosti Auto ESA a uvádí případ, který už bazar vyšel na desítky tisíc. A škoda dál roste. Před lety bazar prodal auto s tím, že si ho zákazník sám na sebe musí dohlásit. Jenže ten to neudělal. „Po dlouhé době provozu vozidlo zaparkoval na vyhrazeném parkovišti a opustil je. Magistrát vozidlo odtáhl na hlídané parkoviště a začal účtovat parkovné. Původní vlastník Auto ESA, podle registru vozidel provozovatel, byl žalován a soud prvního stupně posoudil, že k úhradě parkovného ve výši dvaadvaceti tisíc není pasivně legitimován. Jenže odvolací soud závěru nepřisvědčil a nevlastníka odsoudil. Je opakovaně vyzýván k převzetí věci a účtováno stále parkovné. Ale protože Auto ESA není vlastníkem, nemá klíče ani doklady k vozidlu, a tak je převzít reálně nemůže. K dnešnímu dni cena parkovného dvojnásobně převýšila cenu vozu. Absurdní rozhodnutí,“ končí manažer bazaru s tím, že podobných případů přibývá a už jsou jich stovky. Týká se to už i pokut ze zahraničí, kde je vše účtováno v eurech.

Víc než kdy dřív proto dnes platí, že je potřeba vozidlo před koupí pořádně prověřit. A přepsat ho na své náklady a čas, i když je to holt nemilé…

Pro delší evidenčku

Autobazary lobbují za delší evidenční kontrolu. Současná platnost 30 dnů je nepraktická v případě, že je třeba dohlásit prodané vozidlo na nového majitele bez jeho součinnosti. Návrh se ale logicky nezamlouvá stanicím technických kontrol, které mají z „evidenček“ pravidelný příjem. „I my jsme ti, kdo vozidla kupují z ulice. Evidenční kontrolu nevnímáme jako naši ochranu, protokol z STK i rok starý vyhovuje,“ myslí si předseda Asociace autobazarů Petr Přikryl. Na Hospodářském výboru sněmovny se hovořilo o prodloužení na 90, nebo 120 dnů, ve hře je i stejná platnost jako STK, tedy dva roky.