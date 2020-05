Umělá inteligence při odhalování podvodů: Pozná každou nekalost

Banky, pojišťovny i internetoví prodejci stále více využívají při odhalování podvodů umělou inteligenci. Jak to probíhá a co to znamená pro motoristy?

Objem žádostí o půjčku přes telefon nebo počítač strmě roste, v řadě případů už na pobočky ani nemusíte a není daleko doba, kdy se nad sjednáváním třeba úvěru k pořízení auta na přepážce zavře voda. Uzavírání smluv bez fyzické přítomnosti však nepřestává lákat nepoctivce.

„Zhruba jedno procento ze všech předložených podkladů vykazuje znaky podvodného jednání,“ bilancuje Štěpán Stránský, šéf prevence podvodů v Československé obchodní bance (ČSOB). Průměrná částka úvěru, ke které jsou padělky použity, podle Stránského neustále stoupá - dosahuje téměř půl milionu korun. „Objem úvěrů s odhalenými padělky dokumentů ročně dosahuje více než sta milionů korun,“ dodává expert ČSOB.

Bilancují i pojišťovny, které každoročně hlásí vyšší stovky odhalených podvodů. Třeba Allianz loni zjistila 1138 případů se škodou 327 milionů, na 834 podvodů se škodou 56 milionů zase přišla Kooperativa.

Kdyby se totiž podvodům bránit nedařilo, nesplácené částky by rostly. Sanaci takových škod by ale fi nanční instituce rozpočítávaly do všech ostatních nových úvěrů a dopláceli by na ně ve svých smlouvách všichni ti, kdo při žádostech o fi nancování nepodvádějí.

Pomoc umělé inteligence

Jak vlastně takové vyhodnocování třeba žádosti o úvěr na auto vypadá? „Systémy na odhalování podvodů hledají na základě nabytých zkušeností neshody s ideálním poctivým stavem,“ říká Stránský. Jak dodává, při žádostech o fi nanční služby sjednávaných zejména po internetu totiž nejsou žádnou výjimkou například zfalšované technické průkazy nebo třeba upravené výpisy z účtů či pozměněné výplatní pásky.

„Algoritmy umělé inteligence se zaměřují na detail. Dokážou ošetřit až stovky parametrů v podkladech, které banka od klientů při žádosti dostane,“ tvrdí Martin Rehák, ředitel společnosti Resistant.ai, která se na vývoj softwaru k odhalování podvodů ve fi nančnictví specializuje. Díky tomu má nejrychlejší a nejkvalifi kovanější údaje, umožňuje neztrácet čas s podklady, kde nevidí riziko. Pak je možné třeba úvěr na auto pro poctivého zájemce sjednat opravdu rychle.

Jakmile ale zjistí nějakou nesrovnalost, ohlásí ji analytikovi oddělení pojistných podvodů. Systém podle Reháka například dokáže analýzou tisku odhalit v zaslaných dokladech i pro zkušeného člověka zcela nezjistitelnou změnu písma nebo čísla. „Typicky třeba VIN automobilů,“ vysvětluje analytik. Nemůže se tak stát, že byste si třeba vzali úvěr na auto s pozměněným kódem VIN, které bylo odcizeno například v Belgii a u nás je nabízeno k prodeji. Software totiž odhalí sebemenší odchylku od „čistého“ techničáku. „Nikdo přece nestojí o to, aby mu doma zazvonili policisté a auto, za které vydal své poctivě vydělané peníze, a ještě se zadlužil, musel odevzdat právoplatnému majiteli,“ říká Stránský.

Systém indikuje i pozměněné výpisy z účtů nebo upravené výplatní pásky – častou fi ntou je použít a upravit výpis z účtu jiné osoby či manipulovat s údaji o výši mzdy. Umí ale najít i podvody podle místa aktivit – i když podvodník neustále mění internetovou identitu. Odhalen je přes telefon – software totiž dokáže najít souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími transakcemi. A podezřelou aktivitu naznačuje detekčním systémům třeba i velká podobnost v sumách nebo položkách na účtech nebo při transakcích.

Odhalení pojistného podvodu

Pojišťovna Allianz zase využívá takzvaný systém Fraud Management. „Na základě nastavení vstupních parametrů z ověřených indikátorů pojistných podvodů automaticky upozorňuje na podezřelé pojistné události,“ vysvětluje mluvčí Václav Bálek. Pravidelný každodenní souhrn pak prověřují vyšetřovatelé pojišťovny. Následná zpětná vazba o závažnosti odhalených případů slouží matematikům k neustálému ladění jednotlivých parametrů, čímž se průběžně zvyšuje i úspěšnost předvídajícího modelu, a tedy detekce podvodu. „Je to stejné jako v šachách, žádný člověk nemůže být chytřejší než šachový automat,“ uzavírá Rehák.

Z pěti na pětadevadesát

Ještě před pěti lety umělá inteligence napomáhala při odhalování nekalých praktik asi jen z pěti procent. „Dnes už činí její podíl na detekci podvodů celou polovinu zjištěných případů. A není daleko doba, kdy rozhodnutí člověka bude mít na odhalení podíl jen z pěti procent,“ říká Štěpán Stránský z ČSOB. Že by tak byl v budoucnu člověk z odhalování podvodů zcela vytlačen? „To se určitě nestane. Umělá inteligence sice dokáže vyhledat podezřelou okolnost v dokladech, ale zda se skutečně jedná o podvod, to posoudí a rozhodne až člověk,“ míní ředitel Resistant.ai Martin Rehák. Smyslem spolupráce softwaru a člověka totiž není lidskou mysl nahradit, ale posílit ji v rozhodování.