Když na podzim roku 2015 představoval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (ANO) velkou změnu zákona o silničním provozu, určitě netušil, že se projednávání protáhne na osm let. Mezitím se v čele resortu vystřídali další tři ministři a teprve Martin Kupka (ODS) si může připsat úspěch.

Jenže se finální znění v mnoha bodech liší od původního, které v čase převrátila naruby odborná veřejnost. Své přisadili zákonodárci a do května 2016 se mohli vyjádřit i laici – dodnes na facebooku najdete nikým neaktualizovaný oficiální profi l Nový bodový systém. Jak se podařil výsledek?

Nejsou. Pomůže to?

Obsáhlost právě schválené novely ilustruje rozsah plných 34 stran. A to z ní ještě vypadlo množství návrhů, které budily vášně. Třeba nápad povinného nošení cyklistické helmy pro všechny, tedy i dospělé jezdce. „Nepřiměřenou restrikci nepodpoříme. Kdo jezdí na kole a má helmu, dělá to kvůli zodpovědnosti, ne že mu ji někdo nařídí,“ zlobil se při projednávání ve sněmovně poslanec Michal Kučera (TOP09). Přesto v zákoně přibyla jedna cyklistická novinka: povinnost helmy platí i nadále do osmnácti let, jenže už nejen pro cyklisty, ale výslovně i pro děti přepravované v sedačce. Pro kojence ve vozíku platit nemá.

Značné vášně vzbudil i návrh snížení věku řidičů autobusů od 18 let. Na trhu práce chybějí a podnět tomu měl pomoci. Jenže nápad odsoudili odborníci i poslanci. Advokát a místopředseda Asociace autoškol Ondřej Horázný návrh na náš dotaz okomentoval coby nesmyslný kvůli nezkušenosti začínajících šoférů pro tak zodpovědnou činnost, navíc neřešící problém nedostatku řidičů: „Stát namísto aby profesi řidiče učinil zajímavou, dělá všechno proto, aby ji potenciálním zájemcům zošklivil. A to mimo jiné často nesmyslně drakonickými tresty za některé přestupky.“ Poslanec Ladislav Okleštěk (ANO) ho zase označil za podcenění situace a všechny začínající šoféry velkých aut by opět poslal „vozit štěrky“ jako dřív. Návrh tedy do finále nedoputoval.

