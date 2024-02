Novodobý Fiat Multipla může vypadat takto. Originál přijede asi už příští rok

Už v příštím roce by se údajně měl představit novodobý Fiat Multipla a dnes se ukazuje na neoficiálních renderech od nezávislého designéra. Bohužel, takto produkční model asi vypadat nebude.

Jak by vypadal Fiat Multipla, kdyby se znovu začal vyrábět? O návratu dnes už kultovního MPV se dlouze spekulovalo a už před dvěma lety italská značka oznámila, že jej v budoucnu znovuzrodí. Tehdy se vyjádřila o obnovení známých jmen z minulosti značky a v loňském roce slib dodržela, když na trh uvedla novodobý Fiat 600. Nová Multipla by se přitom mohla představit už příští rok.

Zatím zveřejněné informace uvádějí, že Fiat vyvíjí novodobou Multiplu jako elektromobil na technických základech připravovaného nového Fiatu Panda, ovšem s většími rozměry. Novinka by měla nahradit aktuální modely 500X a Tipo, a jak už modelová kategorie prozrazuje, nebude tradičním MPV. Nová Multipla se sveze na dnešní módě SUV.

Nezávislý automobilový designér Marco Maltese však v dnešních dnech ukazuje, jak by mohla vypadat moderní Multipla, kdyby čerpala ze svých tradičních rysů. A uznejte sami, že kontroverzní MPV, v původní podobě považované za jedno z nejošklivějších aut všech dob, s trochou futurismu najednou vypadá docela k světu.

Nová virtuální Multipla pro elektrickou éru nese všechny designové rysy originálu a oficiálně se jmenuje „Re.Multipla“. Dokonce si zachovává charakteristické rozdělení designu na dvě části, připomínající jedno auto vsazené do druhého, a celkově má minimalističtější a ostřejší linie. Nezávislý designér sice nezveřejnil rendery interiéru, ale celkové proporce napovídají, že i novinka by si mohla zachovat nekonvenční šestimístnou konfiguraci ve dvou řadách sedadel.

Nyní už nám nezbývá, než si počkat, zda Fiat skutečně dokončí vývoj novodobé Multiply a uvede ji do sériové výroby. O kompaktní crossovery je na evropském trhu stále větší zájem, a pokud návrháři vsadí na retro design inspirovaný původním modelem z let 1998 až 2010, mohla by novinka být úspěšná. V automobilovém světě platí, že retro nikdy nevychází z módy.