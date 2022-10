Nový díl The Grand Tour odhalil, jak vypadala nehoda Jamese Maye!

Britské trio Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond již zažilo nespočet nebezpečných situací. Ta poslední je k vidění v novém díle The Grand Tour.

The Grand Tour se jako nepřímé pokračování slavné série Top Gear vrací s oblíbenou trojicí moderátorů Clarkson-May-Hammond v páté sérii na první post-pandemický road trip s názvem “A Scandi Flick”, který se odehrává na norské námořní základně Olavsvern nedaleko města Tromsø.

To by nebyla tato trojice britských moderátorů, která by nevymyslela něco šíleného. Například projíždět osvětleným vojenským tunelem rychlostí 121 km/h, přičemž jeden z moderátorů mine brzdný bod. Kdo tuto trojici sleduje dlouhodobě, ví, že většinou si své za nehody vyslechne zejména Richard Hammond. Tentokrát to však odnesl James May, a to natolik, že musel být odvezen do nemocnice.

Co se nakonec přesně událo, je nyní konečně k vidění v novém díle. První projede tunelem Jeremy Clarkson s vozem Audi RS4. Úspěšně. Již z výrazu Clarksona ale bylo zřejmé, že se jednalo o velmi nebezpečnou jízdu. Na otázku, jaké to bylo, odpověděl: “Tohle si neužijete”. A měl pravdu.

Jako další šel na řadu James May v Mitsubishi Lancer EVO VIII. May později přiznal, že ho při průjezdu tunelem popadla přehnaná touha tuto výzvu vyhrát. Výsledkem je pozdní brzdění a náraz do stěny na konci tunelu. Největší energii nárazu absorbuje přední pravé kolo, vůz se následně otočí do protisměru.

Video se připravuje ...

Byť se moderátorovi povedlo vůz hodně zpomalit, záběry z kokpitu ukazují, že se přesto jednalo o velmi nepříjemný náraz. Kromě zlomeného žebra a pohmožděnin však James May žádné vážnější zranění naštěstí neměl. Musel však být odvezen na pozorování do nemocnice, aby byla vyloučena jakákoliv vnitřní zranění.

I poslední z tria, Richard Hammond, se vydal se Subaru Impreza WRX STI na jízdu úzkým tunelem, byť ve vycházkovém tempu. Vzhledem k předcházející nepříjemné události se tomu ani nedivíme.

Pátá série The Grand Tour je nyní k vidění na Prime Video, kde se brzy dočkáme také dílu natáčeného na území Česka a Slovenska.