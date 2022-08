Grand Tour láká na nový speciál, Scandi Flick vypadá opravdu slibně!

Zatím posledním speciálem The Grand Tour byla loňská „pandemická“ epizoda Carnage A Trois, ve které se Clarkson, Hammond a May zaměřili na francouzské vozy. Již 16. září se však dočkáme nové epizody, ve které se trojice vypraví do Norska – napříč největší evropskou divočinou.

Nový díl, pojmenovaný „Scand Flick“, přitom nabídne jízdu zamrzlou krajinou, která bude opět plná nevšední zábavy za volantem. Ostatně samotný název vychází z řidičské metody, tzv. skandinávského švihu, který soutěžním jezdcům umožňuje projíždět zatáčky svižným kontrolovaným smykem.

Každý z trojice si navíc do speciálu měl pořídit vůz, který se během závodů rallye proslavil. James May proto zvolil Mitsubishi Lancer Evo VIII, Hammond usedne za volant Subaru Impreza WRX STI a Clarkson, navzdory původnímu zadání, zvolil raději Audi RS4 B7. Závodní vůz to sice není, stejně jako Subaru a Mitsubishi však nabídne spoustu výkonu a pohon všech kol.

Jak jsme se nedávno dozvěděli, James May měl za volantem svého vozu nehodu, která je v ukázce částečně vyobrazena. Zdá se však, že Mitsubishi tento speciál stejně nepřežije. Těžko říct, jaký osud čeká zbylé vozy, pravděpodobně nás ale opět čeká skvělá podívaná.

Bude se závodit na ledových tratích, cestovat s chatkami na lyžích, závodit s lyžaři na lanech za auty, jezdit bokem, Clarkson si zapálí auto a rozhodně nebudou chybět působivé záběry na zamrzlou krajinu. Opět se tak máme na co těšit!