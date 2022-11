Nový film Lamborghini: The Man Behind The Legend má první ukázku

Na plátna kin se chystá nový snímek z prostředí automobilového průmyslu, který nás tentokrát zavede do slunné Itálie. Jak už název filmu „Lamborghini: The Man Behind the Legend“ napovídá, hlavním tématem bude vznik automobilky Lamborghini a příběh jejího zakladatele.

Hlavní roli dostal Frank Grillo, který se tak divákům představí jako Ferruccio Lamborghini. Ve snímku však nebude chybět ani Enzo Ferrari, jehož postavu sehraje Gabriel Byrne. O rivalitě těchto značek přitom jistě netřeba dlouze mluvit.

Video se připravuje ...

Podle informací IMDB se přitom původně očekávaly ještě známější herecké hvězdy. Postavu Enza Ferrari měl dostat Alec Baldwin, ke změně obsazení však mělo dojít po tragickém incidentu během natáčení westernu Rust. O roli Ferruccia Lamborghini pak údajně kvůli problémům s časovým harmonogramem přišel Antonio Banderas.

Ze slavných jmen však rozhodně stojí za zmínku talentovaná herečka Mira Sorvino, držitelka Oscara za vedlejší roli ve filmu Mocná Afrodíté, nebo režisér a scénárista filmu Bobby Moresco, který získal zlatou sošku za scénář film Crash.

První ukázka filmu vypadá opravdu zajímavě a nabízí pohled hluboko do historie značky, včetně pověstné roztržky mezi Lamborghinim a Ferrarim. Během filmu se pak diváci mohou těšit na zajímavé vozy, včetně Lamborghini Miura, 350 GT nebo Countach, několika Ferrari, Porsche 356 a dalších zajímavých kousků.

Skvělou zprávou na závěr je pak skutečnost, že na film nebudeme muset dlouho čekat. Jeho oficiální premiéra je totiž naplánována již na 18. listopadu tohoto roku.