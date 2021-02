Ferruccio Lamborghini: Připomeňte si zakladatele značky s býkem ve znaku

Ferruccio Lamborghini spatřil světlo světa 28. dubna 1916 ve vesničce Renazzo di Cento v provincii Ferrara. Narodil se ve znamená Býka, takže není divu, že si právě toto zvíře později zvolil jako emblém pro své vozy. Ale nepředbíhejme...

Ačkoli se jeho rodina věnovala zemědělství a hlavně vínu, Ferruccia zajímaly spíše šroubky a matičky. Nebylo tedy divu, že studoval techniku na univerzitě v Boloni. Nejednalo se však o pouhého teoretika, praxi mohl dosytosti využít za války, kdy opravoval na řeckém ostrově Rhodos tanky a obrněnce v barvě khaki. Když se vrátil domů, vrhl se na podnikání. Jenže, boom posilovacích a cvičebních strojů začal až o mnoho let později. Možná byl signore Lamborghini v tomto směru vizionářem, ale kýžený zisk tento obor nepřinášel.

Italské dámy měly po válce zkrátka úplně jiné starosti než pečovat o tělo, nezapomínejme, že tato země byla na straně poražených mocností. Mladý Ferruccio tak spíše ležel v garáži pod svým maličkým Topolinem, které zušlechtil tak, že už na něj logo Fiatu nepatřilo a někteří jej považují za vůbec první Lamborghini. Hlavně s ním závodil a přihlásil jej dokonce i na Tisíc mil italských, tedy Mille Miglia. Slavného závodu v běžném provozu se nezúčastňovaly jen výkonné speciály.

Jezdeckou hvězdou se však Ferruccio nestal. Na jihu zničené Evropy byly jako mnohde jinde potřeba spíše traktory. A tak v roce 1948 vzniká ve městě Cento společnost Lamborghini Trattori S.p.A. Mechanického základu se doslova válelo všude dost, první kusy totiž vycházely z vojenských speciálů. A obchodní úspěch kvůli hladu po zemědělské mechanizaci nakonec přišel. Letopočet 1952 tak znamenal další rozšíření podnikání o výrobu klimatizačních jednotek.

Zakladatel si najednou mohl dovolit kupovat nová auta pro své potěšení, kromě trojcípé hvězdy převážně domácích značek. Včetně Ferrari. Častými poruchami spojky svého 250 GT byl však natolik rozladěn, že navštívil samotného Enza Ferrariho. Emotivní Enzo však nedokázal rozdýchat to, že si nějaký výrobce traktorů stěžoval na dokonalou techniku se vzpínajícím se koníkem a rázně ho vyprovodil, přičemž vyřkl slavnou větu: „Lamborghini, můžete být schopen řídit traktor, ale nikdy nebudete schopen správně zvládnout Ferrari.“. Ferruccio se tedy natruc rozhodl vyrábět vlastní vozy a proto v městečku Sant'Agata Bolognese založil v květnu 1963 Automobili Lamborghini.

Supermoderní továrna s plochou 50.000 m2 vyráběla postupně modely 350/400 GT, Miura, Islero, Espada, Jarama a Urraco. Produkce byla spíše kusová a dotovala jí hlavně úspěšná výroba traktorů. Jenže, očekávané zakázky nakonec nevyšly a divize Trattori byla prodána v roce 1972 firmě SAME. To málem pohřbilo i automobily, i tato část nakonec postupně musela změnit majitele. A ne jednou. Na samém konci 20. století ji převzal Volkswagen a svěřil ji do péče Audi. Nutno dodat, že se jí v náruči velkého koncernu poměrně daří, jinak by už dávno zanikla.

To už však Ferruccio Lamborghini nežil. Odešel na odpočinek v roce 1973, začal pěstovat víno a stal se v tomto oboru velmi uznávaným odborníkem. Také se podruhé oženil.

Po dalších dvou dekádách zaslouženého důchodu, přesně 20. února 1993 jej však stihl infarkt. Zakladatel automobilky se zuřícím býkem ve znaku byl pohřben v rodném městě. Na poslední cestu jej dovezl, jak jinak, traktor značky, které vdechl život. Koneckonců si to sám přál ve své závěti.