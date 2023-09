Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po mnoha letech první sedan značky Lotus před nedávnem odhalil své jméno Emeya. Nyní se ukázal v celé své kráse, ovšem nikoliv na autosalonu v Mnichově, nýbrž na speciální události v New Yorku.

Přídi dominuje denní svícení spojené se směrovkami a hlavní světlomety jsou v nasávacích otvorech po stranách skryté tak moc, že by jednoho napadla otázka, zda něco takového emeya vůbec má. O patro níž pracuje aktivní přední spoiler a klapky, které ovládají přístup chladicího vzduchu. Není-li ho třeba, zavřou se, aby měl vůz nižší odpor vzduchu.

Aktivní aerodynamické prvky jsou i na zádi, a to v podobě klapek v difuzoru pod nárazníkem a výklopného spoileru. Ten má podle automobilky generovat 215 kg přítlaku, ovšem nedozvěděli jsme se, v jaké rychlosti. Maximálka vozu však je „pouhých“ 256 km/h.

„Pouhých“ proto, že výkon je ohromující. Emeya nabízí 918 koní a točivý moment 985 Nm díky dvěma elektromotorům s permanentním magnetem, po jednom na nápravě. Ten přední dostal jednostupňový reduktor, ten zadní má k dispozici dvoustupňovou převodovku. Zrychlení na stovku má zabrat jen 2,78 sekundy.

Baterie má kapacitu 102 kWh a je možné ji nabíjet výkonem až 350 kW. To znamená, že během pěti minut dobijete energii na 150 km a z 10 na 80 % stavu nabití se to zvládne za 18 minut. To vše v ideálních podmínkách, pochopitelně. Dojezd na jedno nabití automobilka nezveřejnila, měl by ale být zhruba stejný jako u SUV Eletre, kde činí dle WLTP 600 km na jedno nabití.

Po stránce technologií je na výši i interiér. Nabídne hromadu udržitelných materiálů, jako např. čalounění vyrobené z vlákna, které vzniklo z bavlněného odpadu módního průmyslu. Navíc je oproti kůži i lehčí. Ta však v interiéru nechybí, stejně jako alcantara. Obrázky ukazují, že vzadu mohou být dvě individuální sedačky, starší špionážní fotky maskovaných prototypů však prozrazovaly i standardní lavici.

K rozměrnému centrálnímu displeji a tenkému přístrojovému štítu, který je pochopitelně také displejem, se přidává 55“ head-up displej s funkcí rozšířené reality a dva displeje ve dveřích, které jsou výstupy kamer zastupujících zpětná zrcátka. V nabídce je také audiosystém americké firmy KEF, který ve spolupráci se senzory napříč vozem aktivně potlačuje vnější hluk.

Aktivní je také vzduchové odpružení, které spolupracuje s kamerami na analýze silnice před vozem a podle toho upravuje své nastavení. Brzdový systém je podle Lotusu „závodní“, ovšem co to konkrétně znamená, zda jsou např. kotouče karbon-keramické, automobilka neprozradila.