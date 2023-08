Lotus zveřejnil prodejní výsledky první poloviny letošního roku a po dlouhé době může mít důvod k radosti. Největší zásluhu na tom má historicky první elektrický model v historii značky, SUV Eletre. Toho se v první polovině roku 2023 objednalo v počtu přibližně 17 tisíc kusů.

Obrovský úspěch zaznamenal také poslední spalovací model Lotusu, sportovní Emira. Vyrobeno bylo 2200 kusů, což je oproti minulému roku nárůst o 381 procent. Na další dva roky je navíc vyprodaná.

Tato skvělá čísla přicházejí právě včas. Lotus prochází těžkým obdobím, jen v minulém roce hlásil ztrátu 145 milionů liber (4 miliardy korun) a hrozí propuštění zhruba 200 zaměstnancům. Za celý rok 2022 navíc Lotus registroval pouze 567 vozů.

“V roce 2018 jsme si stanovili ambiciózní cíl a to spuštění naší strategie Vision80, abychom během deseti let transformovali podnikání z tradiční automobilové značky na poskytovatele elektromobility, luxusu a mobility,” řekl Feng Qingfeng, generální ředitel Lotusu. “Posledních několik let jsme strávili stavěním samotných základů úspěchu a dnešní oznámení demonstruje, že Lotus již není značkou, kterou v předchozích letech býval,” dodal Qingfeng.

Lotus také oznámil, že vývoj budoucího konkurenta Porsche Taycan, čtyřdveřového elektrického sedanu s pracovním označením Type 133 je u konce a světu bude představen na konci tohoto roku. “Sedan je hotový. Později v tomto roce bude vůz odhalen a prodávat se začne v průběhu příštího roku,” prohlásil Niels de Gruijter, výkonný ředitel evropského zastoupení Lotusu.

“Po roce 2028 vyrobíme 150.000 aut ročně. Budou tu modely Emira, Eletra, větší sedan, menší SUV a sportovní vůz, který je na cestě. Všechny modely tu v roce 2028 budou,” připomněl ambiciózní plány Lotusu Gruijter.