Nový Volkswagen Golf čeká v roce 2020 výrazná expanze nabídky. Přijdou hned čtyři ostré verze

Volkswagen stačil nový Golf osmé generace představit ještě letos, do českého prodeje ale vstoupí až v novém roce. Nabídka se přitom bude postupně rozšiřovat, během roku 2020 odstartuje prodej i sportovních variant. Opět přijdou hned čtyři, benzinový Golf GTI, dieselový Golf GTD, plug-in hybrid Golf GTE a vrcholný Golf R.

Jako první dorazí napjatě očekávaný Volkswagen Golf GTI 8, který podle všeho bude debutovat na ženevském autosalonu v březnu 2020. V jeho souvislosti se hovořilo o přechodu na mildhybridní ústrojí, šéf koncernu VW Group Herbert Diess měl ale nakonec rozhodnout jinak.

Nový Golf GTI tudíž dostane vylepšené ústrojí dnešní generace, což konkrétně znamená turbodmychadlem přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu dvou litrů, původně vyvinutý Audi. Spolupracovat bude znovu buď s šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

K dispozici budou opět dvě výkonové verze, standard nabídne zhruba 178 kW, ta posílená (nově možná nazvaná Clubsport místo Performance) asi 211 kW. V obou případech pak oproti předchůdci vzroste točivý moment pro lepší odezvu. Karosářská verze ale bude tentokrát jediná, pětidveřový hatchback už nedoplní třídveřové provedení, které nový Golf už vůbec nenabízí.

Podvozek využije kombinaci vzpěr McPherson vpředu a víceprvkového zavěšení vzadu, které doplní adaptivní tlumiče. Při vývoji se konstruktéři údajně zaměřují především na řízení, kompletně přepracované řešení tak má být citlivější a přesnější než dnes.

Vylepšenou techniku předchůdce využije také plug-in hybrid Golf GTE. To znamená kombinaci přeplňovaného čtyřválce 1.4 TSI s elektromotorem, které nově poskytnou kombinovaný výkon 180 kW.

Naopak o naftovém Golfu GTD toho zatím moc nevíme. Jistotou je využití turbodieselu 2.0 TDI, zatím však není jasné o jakém výkonu. Dosavadní verze každopádně poskytovala 135 kW, a tak se očekává nějaká forma navýšení této hodnoty, minimálně na 140 kW. Předpokládá se též nasazení mildhybridního ústrojí.

Mnoho toho nevíme ani o novém Golfu R, kromě toho, že by měl být představen na Festivalu rychlosti v červenci 2020 a využije nové logo. Jako jistotu můžeme brát i použití pohonu všech kol a přeplňovaný benzinový motor pod kapotou. Zda to ale bude čtyřválec, nebo snad pětiválec, o kterém se též spekuluje, je zatím ve hvězdách. Naopak hybridní pohon by měl být vyloučen, Volkswagen ho prý chce ponechat ekologickým modelům. Opět se však mluví také o ostré variantě Golfu R, která by mohla nabídnout 400 koní! Tak se nechme překvapit, jak to s novým erkem dopadne.