Nový Volkswagen Golf oficiálně: Pořádný facelift vyřešil hlavně to, co vám nejvíc vadilo

Půlka životního cyklu je příležitostí pro modernizaci i klasiky jako Volkswagen Golf – a právě tento ikonický model automobilka odhalila v omlazeném provedení. Ukázala ho jako „krátké“ GTE a eHybrid, a také kombík Variant s výbavou R Line.

Zvenčí není změn mnoho, tou nejvýraznější budiž ostřeji řezaná přední světla a nové světelné podpisy na obou koncích auta. Verze GTE, jakožto plug-in hybridní varianta nabroušeného GTI, se chlubí i pěticí šestiúhelníkových lamp v nárazníku pro zajímavější identitu za šera.

Vůz v některých výbavách dostane také podsvícené logo na přídi a vrcholné světlomety IQ.Light s technologií LED Matrix nabídnou nová dálková světla, která mají dosvítit až 500 m daleko.

Zajímavější novinky jsou uvnitř. Volkswagen do golfu namontoval nejnovější generaci svého infotainmentu spolu s větším centrálním displejem – může mít úhlopříčku 10,4“ nebo 12,9“ v závislosti na výbavě – a podsvícenými dotykovými ploškami pod ním k ovládání hlasitosti a teploty ve voze. Absence podsvícení zde byla velmi často kritizovanou chybou, kterou automobilka sama přiznala. Nový je také volant, očividně i ve vrcholných výbavách bez kontroverzního dotykového ovládání, které bylo nahrazeno klasickými tlačítky.

Infotainment nabídne nového hlasového asistenta s označením IDA, k němuž podle automobilky můžete mluvit běžnou řečí a ovládat klimatizaci, telefon, navigaci nebo třeba se ptát na počasí i další věci. Systém integroval chatbota ChatGPT, který má podle tiskové zprávy umět vyhledat jakékoliv informace a výsledky přednést osádce.

Po technologické stránce se do golfa dostaly některé prvky z dražších aut, jako např. samočinné parkování. Vůz sám detekuje dostatečně dlouhou mezeru v řadě zaparkovaných aut a zvládne do ní zajet. Také tu je 360° pohled kolem vozu skrz kamery a je možné vůz nechat vyjet z parkovacího místa ven samočinně, bez člověka na palubě, pokud by po stranách nebylo dost místa k nastoupení.

Nafta stále v nabídce

Pod kapotou zůstává poměrně široká nabídka pohonných ústrojí včetně vznětových motorů. Celkem bude v nabídce devět možností o různém výkonu a různém stupni elektrifikace. Kromě TDI to bude mild hybrid s označením eTSI, plug-in hybrid pod názvy eHybrid a GTE či „turbo-benzín“ bez elektrické dopomoci.

Zatím není nikde zmínka o tříválci 1.0 TSI a základem nabídky budou podle dostupných informací prozatím dvě provedení čtyřválce 1.5 TSI o výkonu 85 a 110 kW (115 a 150 k). Obě mají pohánět přední kola skrz manuální šestikvalt. Takový pohon dostane i základní 85kW (115k) dvoulitrový turbodiesel, jeho silnější verze o 110 kW (150 k) dostane sedmistupňové DSG.

Výhradně sedmistupňovou převodovku dostanou také provedení 1.5 eTSI s 48V mild hybridním systémem. Nabídnou rovněž 85 nebo 110 kW (115 nebo 150 k) a pohon předních kol. Nad nimi stojí eHybrid, který dá celkem 150 kW (204 k), a nejsilnější verzí je GTE o 200 kW (272 k). Obě tato provedení budou mít šestistupňovou dvouspojkovou samočinnou převodovku označenou eDSG, posílající výkon na přední kola.

Také dostanou o pořádný kus zvětšenou baterii – z 10,6 na 19,7 kWh. Ta se bude dát nabíjet střídavým proudem o výkonu až 11 kW (dříve 3,6 kW) anebo stejnosměrným o výkonu 50 kW. Díky zvětšené baterii mají být schopné ujet až 100 km na jedno nabití.

Volkswagen nezapomněl ani na provedení GTI, které posílilo na 195 kW (265 k), ani na ostré verze R a pohon všech kol. Ten má být kromě R k mání také k motorizaci 2,0 TSI o výkonu 150 kW (204 k) a všechny tyto verze mají přijít na trh později během letošního roku. Ceníky zatím nejsou na světě.